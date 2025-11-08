İkisi çocuk altı kişinin öldüğü yangında dehşet anları! Görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma:
Kocaeli Dilovası'nda çocukların çalıştırıldığı parfüm fabrikasında altı kişi yanarak can verdi. Ölenlerin ikisi çocuktu. Yangın anının görüntüleri ortaya çıktı. Fabrikadan bir kişi yanarak dışarı çıktı. Üzerindeki yangını söndüren vatandaş, baygınlık geçirdi. Tüm dehşet anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında altı kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Yanarak yaşamını yitirenlerin arasında iki çocuk, iki anne ve 17-18 yaşlarında gençler bulunuyor.

Fabrika sahibi ve iki vardiya amiri gözaltına alındı. Olayla ilgili üç savcı, bir bilirkişi heyeti ve iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Evrensel’in ulaştığı CİMER şikâyetinde, Aralık 2024’te bu işletmenin sigortasız kadın ve çocuk işçi çalıştırdığı, iş güvenliğinin olmadığı ve çalışanların 70 TL karşılığında çalıştırıldığı bildirilmişti.

Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe’ye göre, fabrikanın eski sahibi taşındıktan sonra binayı bu işyeri kiraladı ancak tabela değiştirilmedi.

Ali Tahir Kaya/Evrensel

Binanın hemen yanında İŞKUR hizmet binası bulunmasına rağmen denetimsizlik dikkat çekti.

Görgü tanığı Mehmet Düzgüner, patlamayı duyduktan sonra yangına müdahale etmeye çalıştığını ancak fabrikanın alev topuna döndüğünü, içeriden çocuk ve kadınların çığlıkların geldiğini, yangın tüpü bile bulunmadığını anlattı.

Tanıklar, fabrikanın yıllardır ruhsatsız ve tehlikeli biçimde faaliyet gösterdiğini, çalışanların çoğunun kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

DEHŞET ANINDAN KARELER

Yangının çıktığı an vatandaş kamerası tarafından kaydedildi. Yanan fabrikadan çıkan bir kişi acı içerisinde koştu.

Yanan tişörtünü çıkartan adam yere düşüp baygınlık geçirdi.

Videoda çığlık sesleri duyuldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

