Aydın'da biri kadın iki kişi sokakta ölü bulundu!

Aydın'da ilçesinde Gül Seher Göksan ile Turan Emre Arıkan, sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde 44 yaşındaki Gül Seher Göksan ve 23 yaşındaki Turan Emre Arıkan'ın cansız bedenleri bir sokakta silahla vurulmuş halde bulundu.

Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

AYDIN'DA DEHŞET VEREN OLAY

Sabah saatlerinde Hisar Mahallesi sakinleri, sokakta kanlar içinde yatan iki kişiyi farkedip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin, yaptığı kontrolde silahla vurulmuş haldeki iki kişinin öldüğü tespit edildi.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDULAR

Polis ekipleri, cesetlerden birinin Gül Seher Göksan'a diğerinin Turan Emre Arıkan'a ait olduğunu tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

POLİS FAİLLERİ YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

44 yaşındaki Gül Seher Göksan ve 23 yaşındaki Turan Emre Arıkan

Polis ekiplerinin, cinayetin başka bir yerde işlenmiş olabileceği ve cesetlerin bölgeye atıldığı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

