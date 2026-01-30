İstanbul'da dehşet! Akrabasını vurarak kaçtı

İstanbul'da dehşet! Akrabasını vurarak kaçtı
Yayınlanma:
İstanbul Çekmeköy'de Oğuz B., akrabası olduğu öğrenilen Hakkı K.'yi bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı.

Çekmeköy'de akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan Oğuz B., Hakkı K.'yi pompalı tüfekle vurdu.

ÇEKMEKÖY'DE DEHŞET VEREN OLAY

Çevredekileri paniğe sürükleyen olay akşam saatlerinde Mekez Mahallesi Nalan Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir binada akraba olduklarını öğrenilen Oğuz B. ile Hakkı K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

istanbul-cekmekoyde-tartistigi-kisiyi-1142545-339255.jpg

AKRABASINI BACAĞINDAN VURDU

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Oğuz B., pompalı tüfekle Hakkı K.’ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Hakkı K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

istanbul-cekmekoyde-tartistigi-kisiyi-1142544-339255.jpg

Konya’da dehşet! Babasını dövüp videosunu çekti görüntüleri amcasına gönderdiKonya’da dehşet! Babasını dövüp videosunu çekti görüntüleri amcasına gönderdi

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli Oğuz B.’nin olayın ardından motosikletle kaçtığı belirlendi. İki kişi arasında önceden husumet bulunduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak:DHA

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi
Cuma namazına giderken can verdi!
Cuma namazına giderken can verdi!