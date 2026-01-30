İstanbul'da dehşet! Akrabasını vurarak kaçtı

Çekmeköy'de akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan Oğuz B., Hakkı K.'yi pompalı tüfekle vurdu.

ÇEKMEKÖY'DE DEHŞET VEREN OLAY

Çevredekileri paniğe sürükleyen olay akşam saatlerinde Mekez Mahallesi Nalan Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir binada akraba olduklarını öğrenilen Oğuz B. ile Hakkı K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AKRABASINI BACAĞINDAN VURDU

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Oğuz B., pompalı tüfekle Hakkı K.’ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Hakkı K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli Oğuz B.’nin olayın ardından motosikletle kaçtığı belirlendi. İki kişi arasında önceden husumet bulunduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.