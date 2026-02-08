79 yaşındaki çift bıçaklanmış halde evde ölü bulundu

79 yaşındaki çift bıçaklanmış halde evde ölü bulundu
Yayınlanma:
Aydın'da her ikisi de 79 yaşında olan Turgut ve Nurak Çakaloğlu çifti, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde oturan Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı babası Turgut ve annesi Nuran Çakaloğlu'nun evine geldi.

AİLESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Akşam saatlerinde kendisiyle aynı ilçede oturan ailesinin evine giren Ahmet Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aydinda-evli-cift-evlerinde-olu-bulund-1157812-343762.jpg

79 YAŞINDAKİ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin, baş, boyun ve karın olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin cenazeleri savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

aydinda-evli-cift-evlerinde-olu-bulund-1157810-343762.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan feci şekilde öldürülen yaşlı çiftin komşuları, Çakaloğlu çiftinin evinden saat 03.00 sıralarında kavga sesi duyduklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

