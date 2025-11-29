Uyuşturucu kullanımında korkutan tablo! En çok can alan madde belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlanan '2025 Türkiye Uyuşturucu Raporu', Türkiye’de uyuşturucu kaynaklı ölümlerin son yıllarda hızla arttığını gösterdi.

Adli Tıp Kurumu verilerine dayanan rapora göre, geçen yıl 427 doğrudan madde bağlantılı ölüm meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin 413'ünün Türk vatandaşı olduğu kayıtlara geçti. Madde kullanımından kaynaklanan ölüm sayısı 2022'de 246'ya gerilemişken, 2024 yılında büyük bir sıçrama ile 427'ye yükseldi.

Onlarca kilo uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltında

ÖLÜMLERDE DEMOGRAFİK DAĞILIM

Rapora göre, geçen yıl hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu erkekler oluşturdu; 400 erkek ve 27 kadın uyuşturucu kullanımından yaşamını yitirdi. Ölenlerin yaş ortalaması 34,7 olarak belirlenirken, 15-18 yaş aralığında 6 kişinin bulunduğu ve toplam 160 kişinin 30 yaş altında olduğu kaydedildi.

YENİ NESİL UYUŞTURUCU TEHDİDİ

Raporda özellikle bonzai ve metamfetamin kaynaklı ölümlerin toplum için yüksek derecede tehdit oluşturduğu vurgulandı. Doğrudan madde bağlantılı 427 ölümün 204'ünde bonzaiye, 142'sinde ise metamfetamine rastlandı. Çoklu madde kullanımına bağlı gerçekleşen 242 ölümün yüzde 48'inde bonzai, yüzde 42,2'sinde ise metamfetamin görüldüğüne dikkat çekildi.

Bonzai, önceki yıla göre madde bağlantılı ölüm nedenlerinde yükseliş göstererek 2024'te en riskli madde olarak ilk sırada yer aldı. 2023'te 61 olan bonzai bağlantılı ölüm sayısı 2024'te 204'e fırlarken, metamfetamin kaynaklı ölüm sayısı ise 2023’teki 148’den 142’ye geriledi.

Otoyolda can pazarı! Kamyona arkadan çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

Raporda, sentetik kannabinoidlerin yaygınlaşmasının madde bağımlılığı sorununu çok daha tehlikeli aşamaya taşıdığının altı çizildi. Bu yeni nesil uyuşturucu maddelerin düşük maliyeti, kolay erişilebilir olması ve hızlı etki göstermesi nedeniyle özellikle genç nüfusun tehlike altında olduğu ifade edildi. Sentetik kannabinoidlerin 300'ün üzerinde kimyasal çeşidi bulunduğu ve Türkiye'ye çoğunlukla Çin'den yasa dışı yollarla getirildiği belirtildi.

Bonzainin, etki süresini hızlandırmak amacıyla içine haşere ve tarım ilacı gibi zehirler katılan tamamen sentetik narkotik madde olduğu vurgulanan raporda, kullanan çoğu kişinin yaşadığı zehirlenmeyi narkotik madde etkisi zannettiği anlatıldı. Bonzainin; ada çayı, damiana çayı, yavşan otu, kekik, esrar, kına, Hint kınası ve kimyon gibi bitkisel ürünlere spreyleme yoluyla emdirilerek piyasaya sürüldüğü de kaydedildi.