Otoyolda can pazarı! Kamyona arkadan çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesi Tarsus-Adana Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Tarsus-Adana Otoyolu üzerinde yaşanan feci trafik kazası üç kişinin yaşamına mal oldu.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Damlama mevkisinde meydana geldi. Mistik Ali Gönen (64) yönetimindeki 46 NK 038 plakalı hafif ticari araç, aynı güzergahta ilerleyen Fatih T. yönetimindeki 80 DT 162 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç demir yığınına döndü.

mersin.jpg

Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücü Mistik Ali Gönen, Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Ahsen Lina Yücedağ, Seda Yücedağ ve Medine Gönen ise yaralandı.

İhbarın ardından kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı.

'Dur' ihtarına uymadı polis aracına çarptı'Dur' ihtarına uymadı polis aracına çarptı

Kamyon şoförü Fatih T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

