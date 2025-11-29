'Dur' ihtarına uymadı polis aracına çarptı

İstanbul Beşiktaş’ta uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kaçmaya çalışırken ekip otosuna çarptı.

Kaza sonrası yara almadan kurtulan motosikletteki iki şüpheli gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında 2 çakı ele geçirildi. Haklarında toplam 12 suç kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 28 Kasım Cuma günü saat 02.00 sıralarında Balmumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Uygulama noktasındaki polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsü Muhammet Hamza A.’ya (21) ‘dur’ ihtarında bulundu.

İhtara aldırmayan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada ekip otosunun ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü Muhammet Hamza A. ve arkasındaki Yakup I. (23) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polisi görür görmez kaçtı: Aracından bakın ne çıktı

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA, MOTOSİKLETE EL KONULDU

Şüphelilerin üst aramalarında bulunan 2 çakıya el konuldu. Sürücü Muhammet Hamza A.’nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken kendisine idari para cezası uygulandı. Muayenesi olmayan motosiklet ise otoparka çekildi.

12 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Emniyette yapılan incelemede sürücü Muhammet Hamza A.’nın “uyuşturucu madde kullanmak”, “kasten yaralama” ve “suçluyu kayırma” suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. Motosikletteki Yakup I.’nın ise 3 “kasten yaralama”, 2 “yağma-gasp”, “açıktan hırsızlık”, “uyuşturucu madde kullanmak”, “reşit olmayanla cinsel ilişki” ve “çocuğun kaçırılması/alıkonması” suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

SERBEST BIRAKILDILAR

İki şüpheli emniyette ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.