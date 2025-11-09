Polisi görür görmez kaçtı: Aracından bakın ne çıktı

Polisi görür görmez kaçtı: Aracından bakın ne çıktı
Yayınlanma:
Ankara’da, polis uygulama noktasından kaçan taksi sürücüsü, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Takside, bin 567 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Yunus ekipleri tarafından sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulama noktasına doğru ilerleyen taksinin şoförü ise polis ekiplerini fark eder etmez kaçmaya başladı.

ARACIN İÇİNDEN BİN 567 UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI!

Taksi, polis ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda durdurulurken ekiplerin araçta yaptıkları aramalar sırasında bin 567 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Sürücünün kanında uyuşturucu çıkmıştı! Ölümcül kazada verilen hapis cezası istinafta bozulduSürücünün kanında uyuşturucu çıkmıştı! Ölümcül kazada verilen hapis cezası istinafta bozuldu

2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen B.Y.Y. ile K.C.Y isimli şahıslar, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

