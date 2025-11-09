Sürücünün kanında uyuşturucu çıkmıştı! Ölümcül kazada verilen hapis cezası istinafta bozuldu

Kaza, 14 Şubat 2021'de Menemen ilçesi Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Türkay Pala'nın kullandığı otomobil, babasıyla birlikte market işleten İsmet Güzelküçük'ün yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada Güzelküçük hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Pala, sorgusunun ardından tutuklandı.

Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, Türkay Pala'nın araçlar arasındaki takip mesafesini korumadığı ve bu nedenle İsmet Güzelküçük'ün otomobiline çarptığı tespit edildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede ise kaza günü Pala'dan alınan kan örneğinde uyuşturucu maddeye rastlandığı belgelendi.

YARGILAMA SÜRECİ: 'TAKSİR'DEN 'OLASI KAST'A DEĞİŞEN SUÇLAMA

Türkay Pala hakkında ilk olarak 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak mahkeme hakimi, sanığın eyleminin 'taksir' değil, 'Olası kastla öldürme' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde İsmet Güzelküçük'ün (Fotoğrafta) ölümüne neden olan Türkay Pala’nın cezası istinafta bozulurken, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Pala tahliyesini isterken, Güzelküçük ailesi en ağır cezanın verilmesini talep etti. 8 Ekim 2021'deki duruşmada, sanık avukatının talebi üzerine Türkay Pala için 100 bin lira kefaletle tahliye kararı verildi. Kefalet ücretinin yatırılmasının ardından Pala, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SANIĞIN SAVUNMASI, UZMAN RAPORLARI VE MAHKEMENİN KARARI

Yargılama boyunca Türkay Pala, psikolojik tedavi gördüğünü ve kanında çıkan maddelerin bu tedavi kapsamında kullandığı ilaçlardan kaynaklandığını savundu. Ancak Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nden dosyaya gönderilen raporda, Pala'nın kanında bulunan pregabalin ve tramadol etken maddelerinin suistimal edilen maddelerden olduğu, tedavi amacıyla yalnızca uzman hekim tarafından yeşil reçeteyle yazılabileceği ve reçetesiz kullanımının keyif verici madde olarak değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, sanığın psikolojik destek aldığını belirttiği doktoru da davada tanık olarak dinlendi. Doktor, tramadol etken maddesinin sanığın kullandığı ilaçların hiçbirinde bulunmadığını ifade etti.

İzmir'in Menemen ilçesinde İsmet Güzelküçük'ün ölümüne neden olan Türkay Pala’nın (Fotoğrafta) cezası istinafta bozulurken, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak.

Toplanan deliller ışığında mahkeme, sanık Türkay Pala'yı 'Olası kast ile ölüme neden olma' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olayın oluş şekli ve olası kastın yoğunluğu dikkate alınarak ceza 21 yıla indirildi. Son olarak, sanığın duruşmaları takip etmesi ve "Keşke böyle bir kaza olmasaydı" şeklindeki beyanıyla pişmanlığını dile getirdiği gerekçesiyle 'pişmanlık' indirimi uygulanarak cezası 17,5 yıl hapse çevrildi.

YEREL MAHKEMENİN 'OLASI KAST' GEREKÇESİ

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın savunmalarının dosyadaki delillerle ve tanık beyanlarıyla örtüşmediği vurgulandı. Kararda, sanık Pala'nın yağışlı havada 140-150 kilometre hız yapması ve uyuşturucu madde etkisi altında olması nedeniyle aracı sağlıklı bir şekilde kullanamayacağını ve kaza yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bilmesine rağmen sonucu kabullenerek hareket ettiği belirtildi. Bu nedenle eylemin 'olası kast' ile işlendiği kabul edildi. Sanığın, kanında tespit edilen uyuşturucu maddelerle ve yüksek hızla kaygan yolda seyrederken Güzelküçük'ün ölümüne neden olmasının, 'basit taksir' veya 'bilinçli taksir' boyutunu aştığı ve öngörülebilir neticeye kayıtsız kaldığı ifade edildi.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI VE KARAR BOZULDU

Yerel mahkemenin kararına taraf avukatları tarafından itiraz edilmesi üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırdı. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin hükmünün dosya kapsamına ve hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, Pala'nın ilerleyen günlerde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nde tekrar yargılanacağı belirtildi.