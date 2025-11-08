Bahçesine 12 kilo 250 gram uyuşturucu gömmüş
Yayınlanma:
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, bahçesinde toprağa gömülü 12 kilo 250 gram esrar ele geçirilen şüpheli jandarma ekiplerince tutuklandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi’nde M.D. isimli şüphelinin bahçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, bahçede bulunan çadırın zeminine gömülü kova içerisinde 11 kilo 940 gram kubar esrar ve 310 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı
