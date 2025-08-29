Usulsüz denklik tarifesi: 3000 dolara tıp, 5000 dolara hukuk

Denklik belgesi skandalını dün bu köşede okudunuz.

Bir şebeke ‘eğitim danışmanlığı şirketi’ adı altında yurt dışında liseyi bitirmiş gibi gösterdiği kişilere usulsüz şekilde Yurtdışı Eğitim Denklik Belgesi alıyor, onları yabancı öğrencilere tanınan yüzde 10’luk kontenjandan yararlandırarak, Türkiye’deki özel üniversitelerin hukuk, eczacılık ve tıp bölümlerine yerleştiriyor.

Ankara’da 39, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa’da ise 419 kişinin usulsüz denklik belgesi aldığı tespit edildi. Bu belgelerden 208’i Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde verildi. Şef Mustafa E. ve memur Emrah Ü.’nün işlemler için rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ihbarı üzerine 208 öğrenciye resmi belgede sahtecilikten dava açtı.

117 sayfalık iddianamede, Türkiye’de üniversiteyi kazanamayan kişilerin nasıl, hiç gitmedikleri Rusya, Ukrayna, Belarus, Moldova, Sırbistan ve Makedonya’daki liselere kaydedilip uzaktan eğitimle mezun olmuş gibi gösterilerek, Türkiye’de üniversiteli yapıldıkları anlatılıyor.

Usulsüz şekilde üniversiteli olmanın bir bedeli ve tarifesi var. Hemen her şirket bir ‘yurt dışından lise diploması, denklik belgesi ve üniversite kayıt paketi’ sunuyor.

3000 dolara tıp, 5000 dolara, 8000 dolara eczacılık fakültesine girebiliyorsunuz.

İşte, tarife

Abdülkadir C.

2017’de Şanlıurfa’da, 2018’de Sırbistan’da bir liseden mezun. olmuş görünüyor.

Diplomasını Sırbistan’a gitmeden satın almış.

Bankadan 6.000 dolar göndermiş, elden 3.000 dolar ve 46.000 TL’lik çek vermiş.

Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü’ne kaydolmuş.

“Hepsini Urfalı İbrahim yaptı” diyor.

Ahmet Ü.

2009’da Diyarbakır’da, 2020’de Rusya’da bir liseden mezun.

2020’de yurt dışına çıkmamış.

Çevresinde, hukuk fakültesine sınavsız kayıt yapılıyor diye haber duyduğunu, Cihan D. adlı kişiye 20.000 TL ödediğini ve üniversiteye kaydolduğunu anlatıyor.

Baran T.

2019’da hem Kars’ta hem de Rusya’da bir liseden mezun. Üniversite sınavında iyi puan alamayınca Gürkan P. adlı kişiyi aradığını, onun da kendisini Mehmet T.’ye yönlendirdiğini ifade ediyor. Mehmet T.’nin “Hangi bölümde okumak istiyorsun?” diye sorduğunu, “İnşaat Mühendisliği” diye karşılık verince 8.000 dolar istediğini anlatıyor.

Celal B.

2019’da hem Şanlıurfa’da hem de Ukrayna’da bir liseden mezun.

Sınavsız şekilde üniversite okuyabileceğine ilişkin ilan görmüş. H.A. adlı kişi “5000 dolar verirsen Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü’nde okuyabilirsin” demiş. Bu yolla uzaktan eğitim aldığını, diploma ve denklik belgesi gönderildiğini ve üniversiteye kayıt yaptırdığını söylüyor.

Eylem B.

2017’de Van’da, 2019’da Rusya’da bir liseden mezun.

Fakat Rusya’ya hiç gitmemiş.

Okula kaydolmasını sağlayan İEC Academy Eğitim Limited Şirketi’ne 4.000 dolar ödemiş. İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne kaydolduğunu anlatıyor.

Hasan Hüseyin C.

2019 yılında hem İstanbul’da hem de Rusya’da liseden mezun. Yurt dışına hiç çıkmamış.

Babası Köksal C., garantili üniversite kazandıracağını söyleyen bir eğitim kurumu ile anlaştığını, çocuğunun sınava hazırlandırılacağını düşündüğünü ancak doğrudan Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydının yapıldığını kaydediyor. 20.000 dolar ödemiş.

İrem K.

2019’da Diyarbakır’da, 2020’de Rusya’da bir liseden mezun. Rusya’da okuduğunu söylediği tarihle giriş çıkış kayıtları örtüşmüyor.

‘Burcu’ adlı bir kişiye evraklarını gönderip liseye kaydolduğunu, uzaktan eğitim aldığını, Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdiğini söylüyor.

5.000 TL ödemiş.

Mehmet O.

2017’de Gaziantep’te, 2018’de Ukrayna’da bir liseden mezun. 2018’de yurt dışına çıkmamış.

Yurt dışına giriş çıkış belgesi sahte.

Mezuniyet ve denklik belgesi için 5000 TL gönderdiğini, KKTC’de diş hekimliği bölümüne girdiğini belirtiyor.

Mehmet Fadıl Ö.

2019’da Ukrayna’da, 2020’de Batman’da bir liseden mezun. Yurt dışına çıkmamış.

İnternette denk geldiği bir ilanı aradığını, ‘Hüseyin’ adlı kişiye 5000 dolar ödediğini ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne kaydolduğunu anlatıyor.

Melisa K.

2019’da hem İstanbul’da hem de Rusya’da bir liseden mezun. 2019’da yurt dışına çıkmamış.

Instagram’dan başvurup yurt dışında online eğitim gördüğünü, 3000 dolar vererek, denklik belgesi aldığını ve Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdiğini anlatıyor.

Oğuzhan K.

2018’de hem Şırnak’ta hem de Sırbistan’da bir liseden mezun. Yurt dışına çıkmamış.

İnternette ‘AGEV’ adlı bir firmaya denk gelip aradığını ifade ederek, şöyle diyor:

“Bir şahıs Sırbistan’da liseye kayıt olacağımı, online eğitim alacağımı fark dersleri verip mezun olacağımı söyledi. Benden belgeleri istedi, gönderdim. 2000 dolar ödedim. Diplomamı gönderdiler. Denklik başvurusunu yaptılar. İstanbul Altınbaş Üniversitesine kaydımı yaptılar. Üniversiteye gittim. Öğrenci işlerindeki memur hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi. Ben olayda sahtecilik olduğunu bilmiyordum.”

2021’de müdahale edildi

Yüksek Öğretim Kurulu, 1 Temmuz 2021’de usulsüz denklikle üniversiteye girişlere müdahale etti.

YÖK, uzaktan eğitimle yurt dışındaki liseden diploma alanların yabancı öğrenci kontenjanından yararlanamayacağını, örgüt eğitim görenlerin ise yurt dışına giriş çıkış tarihlerinin kontrol edildikten sonra hak kazanabileceklerini ilan etti.

Bu tarih itibariyle, usulsüz denklikle üniversitede okuyanların kayıtları silindi.