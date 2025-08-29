Siyaset kulislerinde konuşulan baskın seçim senaryosu…

Geçen gün yeri geldi Halk TV’de yaptığımız programda kısaca değindim ama biraz açmakta yarar var… Çünkü şu günlerde siyasi kulislerin en çok konuşulan konusu bu…

Ne mi?

Baskın seçim senaryosu…

Bu senaryonun hayata geçmesi için dört sürecin iktidarın istediği gibi şekillenmesi olmazsa olmaz koşul…

Nedir bunlar?

PKK’nın silah bırakma ve militanların teslim olma sürecinin hızlanması. Toplumsal ilgi ve heyecanın artması. Enflasyonun düşmesi, belediyelere yönelik davaların/suçlamaların/iddiaların ana gündem yapılması. CHP’nin butlan kararıyla Kılıçdaroğlu’na teslim edilmesi…

Senaryo şöyle…

BİR: İktidar kanadı (AKP/MHP) Terörsüz Türkiye çıkışından istediği sonucu elde edemedi. PKK’nın kendini fesih etmesi geçim derdine düşen, evinde her gün enflasyon terörüyle cebelleşen insanların ilgisini çekmedi. Heyecanlandırmadı…

Bu yüzden AKP ağırdan alarak büyük kampanyayı 2026 yılına bıraktı. Terör kamplarının boşaltılması, militanların teslim olmasıyla hedeflenen dalga yakalanacak. Toplumun bu mesele ile yatıp kalkması sağlanacak…

İKİ: Maliye Bakanı Şimşek’in enflasyon hedefini tutturması için her yol denenecek. İlkbaharda enflasyonun düştüğüne dair inancın artması sağlanacak. Faiz düşürülecek, çalışanların gelirlerinde ciddi iyileşme sağlanacak. İşverene işçi çıkarmama baskısı yapılacağını söylemeye gerek yok. Hatta işçi alımı için teşvik kapısı açılacak. Marketlerdeki fiyatlar dondurulacak…

ÜÇ: Ekim ayı itibariyle belediye başkanları hakkındaki iddianameler çıkmaya başlayacak. Davaların heyecanlı kısmı 2026 yılına sarkacak. İktidarın kanalları gece gündüz iddianameler üzerinden yayın yapacak. İktidara yakın kanalların akşam programlarının büyük bölümü bu konuya ayrılacak…

DÖRT: Bu gelişmeler yaşanırken eylül ayında başlayan CHP kurultay davası 2026’da butlanla sonuçlanacak. Özgür Özel gidecek bir önceki genel başkan Kılıçdaroğlu ve eski yönetim CHP’yi teslim alacak. CHP iç işleriyle meşgul olurken veya bölünmüşlük yaşarken iktidar baskın seçim kozunu oynayacak…

Konuşulan senaryoya göre hedef kısaca şu: belediye başkanları yargılanırken, butlan kararıyla CHP’yi birbirine düşürmek, PKK’nın silah bırakmasının, militanların teslim olmasının verdiği coşku ve enflasyonun düşmesiyle yaratılan kısmı rahatlama ortamında seçime gitmek…

Tutar mı?

Yanıt bekleyen çok soru var…

Mesela seçim için Meclis’te 360 oyla karar alınması gerekiyor CHP’ye operasyon çekilirken DEM buna yanaşır mı?

İktidar Öcalan üzerinden DEM’ e baskı yapar seçime evet dedirtir diyorlar

Mesela hapishanelerin boşaltılması, PKK’lıların af edilmesi gibi seçenekler konuşuluyor, bu iktidara karşı tepki doğurmaz mı?

Meclis komisyonu bunun için kuruldu diyorlar; AKP/MHP ikilisinin kararı değil, bütün partilerin katıldığı komisyonun kararı demek için…

Mesela enflasyon istedikleri seviyeye iner mi?

2023 seçimlerinden önce aylık artışı sıfıra indirdiler. Yine şapkadan tavşan çıkarır yanıtını veriyorlar…