Devlet Bey’in TRÇ projesi aslında ‘devlet’ projesi mi?

Yayınlanma:

MHP Lideri Bahçeli’nin Türkiye/Rusya/Çin TRÇ ittifakı kursun teklifi ‘Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun PKK’yı lağvetsin’ çıkışı kadar sarsıcı, o kadar şoke edici olmasa yine de bomba etkisinde…

Düşündürücü…

Nedenini izah etmeye çalışmadan önce MHP Lideri Bahçeli’nin ne dediğine bakalım…

Bahçeli’nin yazılı açıklamadaki ifadesi aynen şöyle:

“Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek “TRÇ” ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir.”

Akla gelen ilk soru şu; bu yaklaşım Bahçeli’nin fikir jimnastiği mi, Bahçeli’nin hükümete yönelik kişisel önerisi mi yoksa bu yönde yapılan hazırlığın ilk duyuru mu?

Türkiye rotasını doğuya mı çeviriyor?

Çünkü AKP yönetimi Brezilya/Rusya/Hindistan/Çin/Güney Afrika ülkelerinin adıyla anılan BRICS’ e girmek için yoğun çaba harcadı. AKP Sözcüsü Çelik niyetleri olduklarını açıklamış, Dışişleri Bakanı Fidan da ‘neden olmasın’ demişti. Hatta Ankara’nın resmen başvurduğu bile iddia edildi. Ama yol haritası bir türlü çıkmadı… Kimi Hindistan’ın taş koyduğunu söyledi…

Kimi Ankara’nın batıya mesajdı yorumunu yaptı…

Kimi de çok yönlü politika izleneceğinin ilanıydı dedi…

Her neyse BRICS şu anda askıda…

Gelelim Bahçeli’nin TRÇ önerisine… Rusya ve Çin kabul eder mi etmez mi bu ayrı bir konu ama Ankara’nın niyetinin bu yönde olup olmadığı önemli…

Bahçeli’nin kaleminden çıkması anlamlı. Hafife almamalıyız. İnşası ve ihyası zor öneri deyip geçmemeliyiz…

Hatırlayın…Bahçeli Öcalan açıklamasını çoğu kişi hafife aldı, olacak şey değil dedi. Bahçeli’nin fantezisi olduğu söylendi. Kısa bir süre sonra Bahçeli’nin o gün söylediklerinin tamamı hayata geçti. Gerçi Öcalan Meclis’e gelip konuşmadı ama İmralı’dan PKK’nın kendini fesih etmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Meclis Başkanı bunun devlet politikası olduğunu ilan etti… Hatta amaçlarının devlet politikasını millet politikası haline getirmek olduğunu açıkladı…

Devlet Bey’in PKK’ya silah bıraktırma politikası aslında devlet politikasıymış…

Merak edilen şu Devlet Bey’in TRÇ projesi de aslında devlet projesi mi?

