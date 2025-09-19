Hasan Mutlu’dan mektup: ‘Abi yarın seni alacaklar’ dediler

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonda Başkan Hasan Mutlu dahil 20 kişi tutuklandı.

Mutlu, İstanbul’da cezaevine gönderilen 12’nci CHP’li belediye başkanı.

Bu süreçte dört belediye meclis üyesi CHP’den istifa etti. Dört üye pazar günü başkan vekilliği seçiminde AK Parti’yi desteklerse yönetim el değiştirebilir.

Çünkü mecliste tablo şöyle:

CHP’nin 18, AK Parti ve MHP’nin 15 üyesi var.

Dört bağımsız üye Bayrampaşa’nın kaderini belirleyecek.

‘Katıl baskısına boyun eğmedim’ diye

Bu arada, CHP lideri Özgür Özel, yaptığı açıklamada, MHP ve AK Parti İstanbul il başkan yardımcılarının operasyondan bir-iki gün önce Mutlu’yu aradığını iddia etti. Özel, AK Parti il başkan yardımcısının “Seni yarın sabah alacaklar, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim” dediğini öne sürdü.

Özel, bu iddiasını Bahçelievler mitinginde yineledi.

Mutlu da şu paylaşımı yaptı:

“Tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni, AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmememdir.”

AK Parti ve MHP İstanbul il başkanları ise iddiaları reddettiler.

Aynı akşam gelişmeleri Halk TV’deki ‘Rota’ programında, arkadaşım Kürşat Oğuz ve konuklarımızla birlikte değerlendiriyorduk. Ben Mutlu’nun, kendisini arayan AK Parti ve MHP’lilerin isimlerini açıklaması ve suçlamaları yanıtlaması gerektiğini savundum.

Meğer Mutlu, koğuşunda yayını izliyormuş.

Dün avukatı aracılığıyla beş sayfalık bir mektup gönderdi.

Mutlu, mektubunda şöyle yazıyor:

Kaçak kafe olayı: Yöneltilen suçlamaların tamamına yakını kaçak kafe konusunda karşı karşıya geldiğim eski meclis üyemiz, ortağı ve kafe yapımında ihmali olduğunu düşünerek görevden aldığım eski başkan yardımcımın bana olan husumetlerinden dolayı sarhoşken aleyhimde mesnetsiz şekilde konuşmaları ve buradan çıkan ses kayıtları ile taleplerini yerine getirmediğim için ters düştüğüm Ali Karahasanoğlu’nun ifadelerine dayanmaktadır. Bana yapılan tehditler ve ses kayıtlarıyla ilgili beş suç duyurusunda bulundum. Üçüne hızlı şekilde takipsizlik verildi. Başkan yardımcım konuşmaların montaj olduğunu beyan etmiştir.

1 milyon dolar verdim de, kurtul: İş insanı arkadaşım Emin Sönmez’in ismi bu ses kaydında geçmektedir. Sönmez, MHP’lidir. Bahçeli’ye çok yakındır. Sönmez’i tanır, severim. Saygın bir iş insanıdır. Oğlu Yasin Sönmez, MHP il başkan yardımcısıydı. Emin Sönmez’den istediğim ya da aldığım diye iftira atılan oran 1 milyon TL değil, 1 milyon dolardır. Yukarıda bahsettiğim ses kaydında bu iftira atılmıştır. Emin Sönmez’le hiçbir ticari durumumuz olmamıştır. Sönmezlere ait inşaat şirketi hiçbir ruhsat başvurusunda bulunmamış, hiçbir ruhsat almamış, hiçbir projesi onaylanmamıştır. Emin Sönmez’le aynı gün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdik. İfadeden sonra bizleri adliyenin eksi yedinci katında iki koğuşa yerleştirdiler. Sönmez, şu an tutuklu bulunan arkadaşlarımızın olduğu ortamda “Hasan Mutlu’ya 1 milyon dolar verdim de, kurtul dediler ancak ben Allahtan korkarım, olmayan şeyi nasıl söylerim dedim’ diye ifade etti. Biz de teşekkür ve tebrik ettik.

AKP’ye geç kurtulursun: Gözaltına alınmadan önce bir defa AK Parti’den, bir defa da MHP’den bir arkadaşım tarafından arandım. İsimlerini deşifre etmek istemememin sebebi, bu kişiler beni tehdit etmedi. Beni severler. “Abi sana kurulan komplo var, seni alacaklar. AKP’ye geç, kurtulursun. Biz seni koruruz. Bizlerin maiyetinde olursun” dediler. Bu aramaları il başkanım Özgür Çelik’e ilettim.

Abi seni yarın alacaklar: Gözaltıdan bir gün önce, cuma günü sabah AK Parti ilçe yöneticisi Kaan Yürür tarafından arandım. Bu kişinin ismini söyleyebiliyorum. Çünkü bu kişi, gözaltına alınmadan 10 gün kadar önce de aramıştı. Yaptığımız telefon konuşması savcılığın takibine takılmış. Tape’lerde var. Polis ve savcılık ifadelerinde gördüm. Yürür, beni aradığında cuma günüydü. “Abi seni yarın alacaklarmış, bizimkiler öyle söylüyor, dikkat et, seni seviyorum abi” dedi. Arama kaydını telefonumdan silmemi istedi. Ben de sildim. FaceTime üzerinden aramıştı.

(Mehmet Kaan Yürür, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’nın yedek yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor. Partide Ar-Ge Başkanı olarak görev yapıyor)

AK Parti döneminde kiramı elden veriyordum: Gözaltından 20 gün kadar önce Yürür, beni aradığında “Abi benim belediyede kiracısı olduğum otoparkın dosyası da savcılık tarafından istenmiş. Abi bizimkiler mi bir şey yaptı, başkaları mı, bilmiyorum” dedi. “Neresi orası?” diye sorduğumda “Terazidere Mahallesi’ndeki Necip Uysal Spor Tesisi altındaki otopark. Abi siz gelmeden önce kiralarımın büyük bölümünü İsmail Gemici’ye elden veriyordum. (Gemici, AK Parti dönemindeki belediye başkan yardımcısı) Bana makbuz, fatura vermiyorlardı. Sen dürüst adamsın, sana komplo kuruyorlar. Siz geldikten sonra, elden verdiğim için eksik görünen geriye dönük kiraları makbuz karşılığı benden aldınız. Kira güncellendi, yeniden kiraladım. Şimdi faturam kesiliyor. Makbuz karşılığı kiramı ödüyorum. Senden Allah razı olsun abi. Savcı çağırırsa bunların hepsini anlatacağım” dedi. Ben de “Seni çağırmazlar oğlum, sen AK Partilisin” dedim.

(Mehmet Kaan Yürür, adının Özel tarafından açıklanması üzerine şu paylaşımı yaptı: “Konu tamamen iftiradır ve hayal ürünüdür. Hukuki hakkımı adalet önünde kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm.”)

Allah allah, nasıl öğrendiler: Yürür, cuma günü arayıp telaşlı şekilde “Abi yarın seni alacaklarmış, bizimkiler konuşuyor” deyince önce avukatımı, sonra il sekreterimizi aradım. “Yarın beni alacaklarmış, bilginiz olsun” dedim. İl Başkanımız Özgür Çelik’e ileteceğini söyledi. Akşam 23 sularında Çelik aradı. Yarın alınacakmışım diye AK Parti kanadından net bilgi geldiğini ilettim. İfademde savcı beye bu konuları ilettiğimde “Allah allah nasıl öğrendiler acaba” dedi.