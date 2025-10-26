Beşiktaş'ta Mehmet Şimşek etkisi ve Rafa Silva skandalı

Beşiktaş golle başladı maça. Büyük şanstı bu. 5. dakikada Cerny'nin yerden kaleye gönderdiği top auta giderken yetişen Cengiz, kötü vuruşu asiste çevirerek 1-0 öne geçirdi takımını.

Bu moralle yüklenen Beşiktaş, moralsizlikle ne yapacağını şaşıran Kasımpaşa varken; Cerny'nin bir vuruşunda top direkten döndü. 31. dakikada da penaltı kazandı. Ama Abraham penaltı atışını o kadar kötü kullandı ki, top kaleci Gianniotis'in ayaklarında kaldı.

İşte bu penaltının hemen peşinden oldu olanlar. 33. dakikada Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti ve skora denge geldi.

Peşinden Adnan Deniz Kayatepe'nin Kasımpaşa lehine verdiği bir penaltı kararı vardı ki; çok komikti. Neyse ki VAR önledi skandalı.

İlk yarının son bölümünde yine eski görüntüsüne döndü Beşiktaş. Baskı yedi, bocaladı, ileriye direkt pas atamadı, zaten kanatları hiç kullanamadı. Bir El Bilal'e geldiğinde top heyecanlandırdı tribünleri biraz biraz. Gerisi yok! Sanıyorum Beşiktaş yeterince taktik antrenman yapmıyor. Atak başlatamıyor. 45 dakika korner kazanamayan bir takım olabilir mi kazanmak istediği maçta. Var; Beşiktaş o.

Gelelim ikinci yarıya...

İkinci yarıda Kasımpaşa'nın da pozisyonları oldu Beşiktaş'ın da. Kasımpaşa'da dikkat çeken futbolcularının son vuruşlarındaki kabiliyetsizlikleriydi. Beşiktaş'ta da öyle. Ben artık Abraham gerçekten de santrfor mu diye şüpheye düşmüş durumdayım.

Kanatları kullanamayan Beşiktaş son 15 dakikada Jota Silva ile Rashica'yı aldı oyuna; yine bir şey değişmedi. 84'te de Cerny'nin yerine Mustafa Hekimoğlu girdi. Bir şey yapması için zaten süre yetersizdi.

SERGEN YALÇIN VE SERDAL ADALI'DA MEHMET ŞİMŞEK ETKİSİ

Benim aklıma takılan şeyler var. Birincisi Sergen Yalçın'ın maçtan önce Rafa Silva ile ilgili sözleri. "Son performansları beklentimizin altında kaldı" dedi. Bir anlam veremedim. Gördüğüm kadarıyla Beşiktaş'ın en etkili oyuncusu. Yanına yaklaşan bile yok. Bu nasıl sözdür, ne demek istedi; bilemedim. Kriz yönetimi değil bu; en yetenekli oyuncunu yerin dibine sokmak skandal değil de nedir?

Bir de başkan Serdal Adalı'yı her defa dinlerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geliyor aklıma. Türkiye'de emekliler, asgari ücretliler, milyonlar inim inim inliyor. Bırakın açlık sınırını, giderek aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya insanlar. Ama Mehmet Şimşek, sürekli "Şöyle iyiye gidiyoruz, böyle ilerliyoruz, enflasyon düşme eğilimine girdi" deyip duruyor ya aylardır. Serdal Adalı da habire "Çok çalışıyoruz, umudu kesmiyoruz. Taşlar zaman içerisinde yerlerine oturacak, kimse moralini bozmasın. Yeni bir takımız. Moral bozmaya gerek yok. Çok iyi bir hocamız var hepsinden önemlisi, gece gündüz çalışıyor. Beşiktaş toparlanacak, kimse merak etmesin" diye konuşuyor. Enteresan. Sanki Beşiktaş'ta Mehmet Şimşek var gibi geliyor bana.

Şuraya bakın. Ekim ayında Beşiktaş lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde. Arada 4 takım daha var bir de. "Artık kasım ayında havlu atmayacağız" derken, ekim ayında attı iyi mi?

Bu takım nasıl düzelir bilmiyorum. Hala inanamıyorum; sen elindeki Gedson Fernandes'i, Masuaku'yu yolla, yerine bunları al. Durduk yere kaptanlık krizi çıkar! Ondan sonra umutlu konuşup dur. Andersen'den masallar bile daha gerçekçi duruyor.