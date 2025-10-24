Ataport’un sahibi Erkan eleştirilere yanıt verdi: ‘Hem kiramız arttı, hem alanımız küçüldü’

Zeytinburnu’nda yapılması planlanan yat ve kuruvaziyer limanını 2007’lerden beri gündemde. İhalenin yapıldığı ilk günlerde de tartıma konusu olmuş, TMMOB iptal için davalar açmıştı. Davalar şirket lehine sonuçlandı. Geçen Temmuz ayında şirketin yaptığı bir başvuru ile proje bir kez daha gündeme geldi. Halktv.com.tr de bunu okuyucularına duyurdu.

Ancak proje yapacak olan Ataport Turizm Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ’nin sahibi Mehmet Emin Erkan, halktv.com.tr’de çıkan haberde yer alan bilgilerde eksiklik olduğunu ve aslında projenin aleyhlerine değiştiğini söyledi.

Erkan öncelikle her şeyi yasalara, kurallara uygun inşa edeceklerini, tüm izinleri aldıklarını belirtti. İlk ihaleden beri kamuoyuna yansıyan haberlerde kendilerine ayrıcalık yapıldığına dair iddialara ise tepki gösterdi:

“Projemize bu aşamada şayet herhangi bir ayrıcalık söz konusu olsaydı, kullanım süremiz 49 yıldan 45 yıla düşmez, kullanılmayan alan için 500 milyon TL kira bedeli istenmezdi. Bu nedenle, ülkemize değer katacak olan Kazlıçeşme Yat Limanı projesinin kamuoyunca doğru anlaşılmasını ve desteklenmesini temenni ederiz.”

Peki projenin son hali nasıl? Erkan’ın verdiği bilgiler şöyle:

Proje İstanbul’da, Zeytinburnu ilçesinin Kazlıçeşme Mahallesi’ne inşa edilecek. Toplam 1.470.000 m2 büyüklüğündeki alan; 144.264 m2 mevcut deniz dolgu alanı, 325.737 m2 yeni dolgu alanı ve 1.000.000 m2 deniz yüzeyinden oluşuyor. İstanbul Defterdarlığı tarafından 14.12.2006 tarihinde ön izin ihalesi yapıldı. 19.10.2007 tarihinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre pazarlık usulüyle Rönesans ve Koçhan iş birliği tarafından üst teklif verilerek 49 yıllık kullanım izni sözleşmesi imzalandı. İlk yıl kira bedeli 14.000.000 YTL olarak belirlenmişti.

Proje alanı için 2007 yılında TMMOB dava açtı. Söz konusu alan kruvaziyer liman ve deniz turizmi tesisleri olarak planlanmıştı, ilgili kamu kurumlarından onay alınarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/500 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP) hazırlandı. Ancak yapılaşma yoğunluğu nedeniyle Mimarlar Odası tarafından açılan dava sonucunda Danıştay Mahkemesi eski planları iptal etti. 2018 yılında yeni imar planları Kazlıçeşme Yat Limanı olarak onaylandı. Proje de ilgili kurumların izni ile bu plana uygun revize edildi.

2021 yılında ise Danıştay, yeni imar planlarının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve arazi kullanım biçimine uygun olduğunu belirterek planları ilk mahkemeye gönderilmek üzere onayladı.

‘PROJE ALANI KÜÇÜLDÜ’

Erkan bu son kararla proje alanının küçüldüğüne dikkat çekti:

“300.000 m2 dolgu alanı ve 388.608 m2 deniz alanı olmak üzere toplam 688.608 m2 olarak tespit kurulu tarafından yeniden düzenlenmiştir. Yeni planlarda yapılaşma koşulları E:0.45, H:8.30 (2 kat) ve batıya doğru H:12.10 (3 kat) olarak belirlenmiştir.”

Erkan projelerinin çevreci olduğunu, güneş enerjisinden yararlanacak yatırımlara ağırlık verdiklerini, önemli bir miktarda yeşil alan oluşturduklarını da ifade etti. Erkan, “Projemiz; çevreci, barışçıl ve yüksek katma değerli bir yatırım olup, öncelikle şehit ailelerinin çocukları ve nitelikli personelden oluşacak 15.000–20.000 kişilik istihdam hedeflemektedir” dedi.

Yine bir başka tartışma kira konusunun da yanlış bilindiğini anlatan Erkan şunları söyledi:

“Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan küresel ekonomik durgunluk sebebiyle yatırım süreci ertelenmiş, mahkeme sürecinin sona erdiği 2021 yılı itibarıyla Milli Emlak tarafından kira tahakkuku başlatılmıştır. Henüz inşaatına başlanmamış ve işletmeye açılmamış olan proje alanı için, TEFE-TÜFE oranları doğrultusunda ayrım gözetilmeksizin kira bedeli hesaplanmış; 2007 yılı için belirlenen 14.000.000 TL’lik bedel, güncel oranlarla 295.000.000 TL olarak yeniden düzenlenmiştir.”

Erkan, açılan davaların yıllarca mağduriyet yaşadıklarını da ifade ederek, “Danıştay Mahkemesi, İstanbul için en uygun kruvaziyer liman alanının Kazlıçeşme olduğunu açıkça belirtmiş; Salıpazarı ve Haydarpaşa Limanlarının bu tür gemiler için uygun olmadığını ifade etmiştir. Projemizin hayata geçmesini engellemeye yönelik girişimler, ülkemizin ekonomik ve turistik potansiyeline zarar vermektedir. Projenin yatırımcısı olarak, tarafımızdan hiçbir kullanım yapılmadan kira ödemesi gerçekleşecektir” diye konuştu.