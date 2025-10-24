Mutlak butlan olmadı casusluk verelim!

Sizden azıcık sabır rica edeceğim. Zira önce ekonomiye dair bir fotoğraf çekeceğim:

* Brent petrolün varil fiyatı 21 Ekim günü, yani sadece birkaç gün önce 61,2 dolardı.

Dün akşam itibariyle fiyat 65,9 dolara fırladı.

Nedeni, hem Avrupa Birliği hem de Trump’ın Rusya’ya karşı aldığı yaptırım kararı.

* AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün, Ukrayna’ya karşı savaş kapasitesini zayıflatmak amacıyla, Rusya’nın enerji altyapısını hedef alan yeni yaptırım paketinin onaylandığını açıkladı.

* Leyen, “İlk defa Rusya’nın savaş ekonomisinin kalbi olan doğalgaz sektörünü vuruyoruz. Ukrayna halkı adil ve kalıcı bir barışa kavuşana kadar geri adım atmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka’nın açıklamasına göre, yeni yaptırım paketi 2027 yılından itibaren Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını yasaklayacak.

Türkiye, zaten Trump - Erdoğan anlaşması sonrası sıvılaştırılmış doğalgazı ABD’den almayı kabul etmişti.

Ancak öyle görünüyor ki mesele daha fazla para ödemenin ötesine geçecek.

Zira ABD’nin yaptırım listesi hayli uzun

Mesela, Türkiye’de 600’den fazla istasyonu bulunan Lukoil zinciri, yaptırım gereği kapanmak zorunda olacak.

Şimdilik bu çerçevede de olsa, Rusya karşıtı ittifakta yer almış olmanın vereceği sıkıntı da cabası.

* Bütün bunlar, bize daha bugünden, akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, benzine litrede 2 TL gibi bir zamla yansıyacak. O zam da zaten düşüş eğilimini kaybetmiş görünen enflasyona… Mutfağımıza ve iğneden ipliğe her türlü ithalat kalemine yansıyacak.

İçinizi sıktım değil mi!

Durun daha “mutlak butlan” kulislerine gelmedim!!

* * *

Enerjideki sıkıntının, uzun ve soğuk geçmesi beklenen kış öncesinde başımıza neler getireceğini anlatmaya çalıştım.

Üstelik konu sadece kış değil. Erdoğan niye TEMU’ya liste verir gibi alışveriş listesiyle kapı kapı dolaşıyor sizce?

İçerde bulamadığı desteği dışardan bulabilmek için, şurada üç beş ikinci el Eurofighter siparişi veriyor. Sonra, adını ezberleyemediğim başka savaş oyuncakları için başka kapıyı çalıyor.

İçerde de yeni kaynaklar yaratılması için harıl harıl çalışılıyor.

500 bin sosyal konut projesi mesela.. Önce başvuru parası.. Birkaç ay sonra aylık ödemeler.. Akmasa da damlayacak! Operasyonlarla el konulan dev firmaların taşınır, taşınmaz malları kim bilir ne olacak!!

* * *

Geçen gün yazdım. Japonya ilk kadın başbakan ile sert muhafazakar kanada savruldu. Bu keskin virajın en önemli nedenlerinden biri, enflasyondaki artıştı.

Bizim açımızdan fıkra gibi ama.. Japonya’nın (aylık değil) yıllık enflasyonu bu yılın Haziran ayında yüzde 3,3’e çıkmıştı. Toplumda ve siyaset sahnesinde “nereye gidiyoruz” diye homurdanmalar başlayınca, iş genellikle olduğu gibi “direksiyondaki lideri değiştirme”ye gitti.

Ve Japonya yıllık enflasyonda bugün itibariyle enflasyonu 2,7’ye çekti.

Darısı başımıza diyeceğim, diyemiyorum.

Zira öylesine bir sarmala girdik ki, artık iktidar ne yapsa işe yaramıyor. Hele hukuk çiğnendikçe fren hiç tutmuyor.

YANİ.. GELDİK HİKAYENİN HEYECANLI YANINA!

* * *

Hani çocuk bulmacalarında sorulur ya! “Çalılıkta kaç tane tilki var?”

Ben bu fotoğrafa bakınca, elinde tek bir anahtar tutan tek bir tilki görüyorum.

Ekonomi iyice felakete sardırmadan.. Belki giderek fırtınaya dönüşebilecek savaş rüzgarlarına yakalanmadan.. Vatandaş kahramanlık hikayeleriyle uyumaz hale gelmeden..

Evet! Bildiniz!

Ne yapıp yapıp CHP ele geçirilmeli.

Yanlış anlaşılmasın, bu benim tahminim değil, Ankara kulislerinde artık açıktan konuşulan Saray projesi.

Bana göre bugünkü mahkemede MUTLAK BUTLAN kararı çıkması çok düşük bir ihtimal. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisine operasyon yeni bir ekonomik krizi daha patlatır.

Saray belki hesabını “CHP kapatılmıyor, sadece uzun yıllar genel başkanlığını yapmış Kılıçdaroğlu’na geri veriliyor” propagandasına.. Bu propagandanın Saray medyasında 7x24 tekrarlanmasına güveniyor.

Sonra.. Sonra da sıra herhalde baskın seçime geliyor!

Ancak son bir yılda görüldü ki, Saray’daki hesap bir türlü çarşıya uymuyor.

Neyse.. Bugünün sonucunu bekleyelim. Umduğum gibi, yargı Kılıçdaroğlu’na ev istirahati verir.. Ardından İBB operasyonları, olması gerektiği gibi tutsaklıkların sona ermesiyle neticelenir de.. Gelecek yıla, üşüsek bile taze umutlarla gireriz.

* * *

Daha yazının mürekkebi kurumadan, haber geldi.

İktidarın ve Kılıçdaroğlu’nun hevesi kursağında kaldı.

Eğer tersi olsaydı ekonominin başına gelecekler de borsanın bu kararla coşmasıyla kanıtlandı.

Ama ata sözüdür: “YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZMIŞ..”

Erdoğan yargısı bu kez çekmeceden İmamoğlu için casusluk iddiası çıkardı. Ortalıkta saçıla saçıla dolaşan seçmen verileri danışmanı Necati Özkan tarafından yabancı ülkelere satılmış. Sevgili Merdan Yanardağ da nasıl oluyorsa işin içinde olduğu için gözaltına alınmış..

Saray’ın, tüm gücüyle.. Elindeki kamu kurumlarıyla.. Beslediği medyasıyla.. Neredeyse bir yıldır “yok etmeye” çalıştığı İmamoğlu ise hiç eksilmeyen enerjisiyle şu yanıtı verdi:

“ Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez! Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız.

Bu nasıl bir ihtiras, nasıl bir koltuk hırsı, nasıl bir korku ve çaresizlik halidir? Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ikna edemediğiniz bu aziz milleti casusluk gibi akıl almaz bir iftira ile mi ikna edeceksiniz?

Aziz Milletim;

Bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk Yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür.

Ancak asla umudunuzu kaybetmeyin: Azim, kararlılık ve sabırla, devletimizin ve milletimizin bekası için bu bir avuç muhterisle mücadelemize devam edeceğiz.”