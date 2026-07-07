Zihni Göktay'a veda! Kızı gözyaşlarını tutamadı

Elli yılı aşan sanat hayatıyla Türk tiyatrosuna damga vuran, 28 senedir sahnelediği "Lüküs Hayat" ile akıllarda yer edinen usta sanatçı Zihni Göktay bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı için ilk olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay Dilbaz gözyaşları içinde şunları dedi:

"Ben babam gibi güzel konuşamadığım için onun bana bu mesleğe adım attığımda yazdığı yazıyı okuyacağım. Bu yazıda zaten onun yaşam felsefesini, sanatına olan aşkını, ailesine olan bağlılığını göreceksiniz:

'Bana da 40 yıl önce babacığım destek olmuştu; bu taptığım, binbir zorluğuna rağmen seçmekte asla pişman olmadığım bu güzel sanatta ilk adımı atmak için. Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana yolun açık olsun diyorum güzel kızım. Yalnız başa güreş, amacın daima zirve olsun. En iyisi olmaya gayret göster, yetenek yetmez sadece, dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yılmadan yorulmadan bıkmadan azimle çalışmak gerek.

Türkiye'de kadın olmak çok zor, çalışan kadın olmak daha da zor, çalışan tiyatrocu kadın olmak çok daha zor, tiyatrocu evli kadın olmak çok çok zor, tiyatrocu evli ve anne bir kadın olmak çok çok çok daha zor. Ben senin hepsini göğüsleyeceğine inanıyorum.

Kendine ve seyircine olan saygın, tiyatroya olan saygının temelidir. Bunlar seni yükseklere çıkaracaktır. Şimdilerde Zihni Göktay'ın kızı Zeynep diyorlar, ileride Zeynep Göktay'ın babası desinler bana.

Bu ülkede insanlar maalesef işini, eşini, aşını seçme özgürlüğüne kağıt üzerinde sahip gibi görünüyor olsalar da gerçek hayatta bu böyle olmuyor. Sen ilkini doğru seçtin, ikincisini de doğru seçeceğinden kuşkum yok. Zaten başta ikisini doğru seçersen aşını da doğru seçme özgürlüğüne sahip oluyorsun.

Zeynep'im unutma, ben ve annen öldüğümüz gün bile sahneye çıkmak zorundasın. Ölümümüzü yaz tatiline getirmek elimizde değil, -getirdin ama- bu böyle bir sanattır. Güzellikler, şans, başarı, sağlık, mutluluklar geleceğinde ilerleyeceğin yolda sana yardımcı olsun, yoluna halı olsun ki ayakların bu dikenli yolda incinmesin. Hadi rastgele, babişkon.'

Ben başka bir şey söyleyemeyeceğim, ayaklarınıza sağlık."

Oğlu Ömer Göktay ve kızı Zeynep Göktay Dilbaz'ın gözyaşlarına boğulduğu törenin sonunda Zihni Göktay, en sevdiği yer olan tiyatro sahnesinden alkışlarla uğurlandı.

"KENDİSİNİN ÇOK BÜYÜK BİR HAYRANIYDIM"

Tören öncesi konuşan Meltem Cumbul, "Biz Size Aşık Olduk adlı dizide babamı oynadığı zaman tanışmıştık. Kendisinin çok büyük bir hayranıydım. Uzun süren çalışma zamanımız sonrasında dostluğumuz her zaman baki kaldı. En son 2022 Eylül'de Adana Altın Koza'da bir araya gelebildik. Çok önemli bir tiyatrocu, oyuncu, geleneksel tiyatronun taşıyıcılarından. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktay'ın cenazesi, Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.