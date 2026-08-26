Yaşar Alptekin 6 yıl sonra cübbe ve sarığı bıraktı! Nedenini böyle açıkladı

Bir dönem oyunculuk ve mankenlik kariyeriyle tanınan Yaşar Alptekin, 6 yıl sonra sarık ve cübbeyi çıkardı. Yeni imajıyla dikkat çeken Alptekin, sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere yayınladığı video ile yanıt verdi.

Cübbe ve sarığı bırakmasının ardından farklı bir giyim tarzına geçen Alptekin, bazı kişilerin kendisini eleştirdiğini söyledi. Hakkında “Eski hayatına mı özeniyorsun?”, “Mankenliğe mi dönüyorsun?” ve “Sinemaya dönüş mü yapıyorsun?” şeklinde yorumlar yapıldığını belirten Alptekin, bu eleştirilerin yanlış olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda açıklamalarda bulunan Alptekin, tarzını değiştirmesinin ardında güvendiği bir büyüğünün kendisine yaptığı tavsiyenin etkili olduğunu anlattı.

Alptekin, kendisini uzun süredir tanıyan ve fikirlerine önem verdiği bir kişinin, cübbe ve sarıkla dolaşmasının insanlarla kurduğu iletişimi olumsuz etkileyebileceğini söylediğini aktardı.

"SEN CAT STEVENS DEĞİL, MUHAMMED ALİ OL"

Alptekin, kendisine verilen tavsiyede Cat Stevens ve Muhammed Ali örneklerinin anlatıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Aklına güvendiğim ve dinlediğim bir abim, dedi ki, 'Cat Stevens, Yusuf İslam olarak bildiğimiz Cat Stevens, İslamiyet'e döndükten sonra cübbe ve sarık giydi, birçok hayranı onu takip etmeyi bıraktı. Ama Muhammed Ali, boksör Muhammed Ali, takım elbiseyle dolaştı ve birçok insanın Müslüman olmasına vesile oldu.' dedi. 'Yani sen Cat Stevens değil, Muhammed Ali ol.' dedi.

Bu epeyce aklıma yattı. Ondan dolayı da cübbe ve sarığımı çıkardım, şimdi bu kıyafetle dolaşıyorum."