Dilan-Engin Polatların ailesinde 10 milyon lira krizi! Annesi dövüp kapıya koydu iddiası

Dilan Polat’ın koruması, Engin Polat’ın ise kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Can Polat’ın kızı Damla Polat, babasının ölümünün ardından ortaya atılan "10 milyon lira iddiası" ve annesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Damla Polat, babasının ölümünden birkaç gün sonra Can Polat’a ait kıyafetlerin aile fertlerine herhangi bir hatıra bırakılmadan çöp poşetlerine konulduğunu söyledi.

"DARP RAPORU ALARAK ŞİKAYETTE BULUNDUM"

Annesi Seçil Polat'ın sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını öne süren Damla Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Babamın vefatının ardından 5. günü babamla alakalı bu evde Kuran okunmasını istemediğini ve her akşam herkesin gelmesini istemediğini söyleyen anne diye bildiğim Seçil Polat bütün aile bireylerinin önünde bunu dile getirmiştir.

Bunun ardından tartışarak dedemin evine gittim. Benim de aynı babam gibi eşyalarım çöp poşetlerinin içerisine doldurularak kapının önüne çöpmüş gibi konulmuştur. Bunun yanı sıra dedemle beraber anne diye bildiğim Seçil Polat’la konuşmaya gittim.

Bana çok konuşmamamı, her şeye karışmamamı söyleyerek, tırnaklarını geçirerek sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldım. Darp raporu alarak şikayette bulundum. Sanki kendi mağdurmuş gibi uzaklaştırma kararı aldı. 2 ay oldu kardeşlerimi göremiyorum.."

İFADE TUTANAĞINI DA PAYLAŞTI

Damla Polat, annesinden şikayetçi olduğuna ilişkin ifade tutanağını da sosyal medya hesabından paylaştı.

İfadesinde, “Yaşanılan tartışmada annem eliyle yüzümü çizdi, saçımı çekti. Boğazımı sıkmaya çalıştığı sırada annemin babası araya girip annemi benden uzaklaştırdı. Bende ihbarta bulundum.” dediği görüldü.

Babasının ölümünün ardından dedesi Bedir Polat ile birlikte yaşadığını belirten Damla Polat, annesi Seçil Polat’tan şikâyetçi olduğunu ve annesine karşı tedbir kararı talebinde bulunduğunu ifade etti.

"MAĞDUR ROLÜNE BÜRÜNÜP UZAKLAŞTIRMA ALDI"

Damla Polat, annesinin kendisi hakkında da uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Polat, “Burada ben mağdurken kendisi mağdur rolüne bürünüp uzaklaştırma aldı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca yaklaşık iki aydır kardeşlerini göremediğini iddia etti.

10 MİLYON LİRA İDDİASINA DA YANIT VERDİ

Sosyal medyadaki magazin sayfalarında, Can Polat’ın ailesinin yaklaşık iki ay önce Engin ve Dilan Polat’tan 10 milyon lira istediği iddia edilmişti.

Bu konuya da değinen Damla Polat, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Polat, babasının vefatından sonraki süreçte aile büyüklerinin bir araya geldiğini ve Can Polat’ın çocuklarının geleceklerinin güvence altına alınması amacıyla kendilerine birer daire verileceğinin söylendiğini aktardı.

Damla Polat, daha sonra bazı kişiler tarafından kamuoyuna “Bizden 10 milyon TL ve villa istiyorlar” şeklinde paylaşımlar yapıldığını ve bunun ailesini karalamaya yönelik olduğunu öne sürdü.