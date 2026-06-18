Ünlü oyuncunun eski fotoğraflarını paylaşınca davalık oldu! Hapis cezası verildi
Ünlü oyuncu Beyza Gümülcine’nin fotoğraflarını sosyal medyada izinsiz paylaşan Gökçe İ. hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Gökçe İ.'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Yeraltı dizisinin oyuncusu Beyza Gümülcine’nin, mankenlik dönemine ait fotoğraflarının sosyal medyada izinsiz şekilde paylaşılması yargıya taşındı. Mahkeme, fotoğrafları paylaşan kişi hakkında hapis cezası verilmesine hükmetti.
Beyza Gümülcine, geçtiğimiz yıl sosyal medyada eski fotoğraflarını görünce büyük tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, mankenlik yaptığı döneme ait fotoğraflarının Gökçe İ. tarafından paylaşıldığını fark edince konuyu yargıya taşıdı ve şikayetçi oldu.
Sabah'ın haberine göre, savcılığa sunduğu dilekçede söz konusu özel fotoğraflarının rızası dışında sosyal medyada paylaşıldığını belirtti.
1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tarafların savunmalarının ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Gökçe İ. hakkında hükmünü açıkladı.
Mahkeme, sanığı Beyza Gümülcine’nin fotoğraflarını izinsiz şekilde paylaştığı gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.