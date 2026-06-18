Ali Ağaoğlu 72 yaşında yeniden baba oluyor! Hamilelik hediyesi dudak uçuklattı

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, yeniden baba olmaya hazırlanıyor. Beş çocuğu ve beş torunu bulunan Ağaoğlu, 72 yaşında bir kez daha baba olacağı haberini aldı.

Ağaoğlu’nun, 2007 Miss Model of Turkey birincisi 36 yaşındaki Bige Yıldırımer ile yaşadığı ilişkiden gelen bu bebek haberi sonrası oldukça heyecanlandığı ve adeta sevinçten havalara uçtuğu ifade edildi.

Sabah’ın haberine göre Ali Ağaoğlu, üç aylık hamile olduğu belirtilen sevgilisi Bige Yıldırımer’e hamilelik hediyesi verdi.

BODRUM'DA YAZLIK EV HEDİYE ETTİ

İddialara göre Ağaoğlu, müjdeyi veren Yıldırımer’e Bodrum’da lüks bir yazlık ev hediye etti.

Ünlü iş insanının, daha önce de Yıldırımer’e İstanbul’da bir konut ve lüks bir otomobil aldığı öne sürüldü.