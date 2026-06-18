Hint milyarderler düğün için Türkiye'yi seçti! 3 gün 3 gece sürdü

Hindistan'ın önde gelen ailelerinden Kashi ve Pradyumna Singhania çifti, düğünleri için rotayı Türkiye'ye çevirdi. İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen görkemli düğün tam 3 gün 3 gece sürdü.

Hindistan sosyetesinin dikkat çeken isimleri son dönemde düğün organizasyonları için Türkiye'yi tercih ediyor. Sabah'ın haberine göre, son olarak milyarder çift Kashi ve Pradyumna Singhania çifti de düğünleri için İstanbul'u seçti.

Boğaz kıyısındaki lüks bir otelde gerçekleştirilen ve milyonlar harcanan organizasyonda yüzlerce davetli ağırlandı. Misafirlerin konforu için otelde çok sayıda oda tahsis edildi.

HİNDİSTAN'IN ÜNLÜ YILDIZI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Düğünün en dikkat çeken sürprizlerinden biri ise Hindistan'ın sevilen sanatçılarından Stebin Ben oldu. 15 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, özel olarak Türkiye'ye getirildi.

Stebin Ben'in sahne performansı davetlilerden büyük alkış alırken, gece boyunca renkli görüntüler yaşandı.

Tam 3 gün 3 gece süren kutlamalar boyunca organizasyon alanı Hindistan'a özgü dekorlar, aksesuarlar ve kültürel detaylarla donatıldı.

Görkemli düğün, İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirilen görkemli havai fişek gösterisiyle sona erdi.