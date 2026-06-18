TRT setine polis baskını! Gözaltına alınan ünlü oyuncu serbest bırakıldı

TRT tabii için çekilen “Ateş Denizi” dizisinin setine polis ekipleri geldi. Dizinin başrol oyuncusu Erdem Kaynarca, uyuşturucu soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekimleri devam eden dizisinin setini dün polis bastı. O sırada sahnesi için karavanda hazırlık yaptığı öğrenilen Erdem Kaynarca, polis ekipleri tarafından karavandan çıkarıldı. Daha sonra Kaynarca'nın aracında da detaylı arama gerçekleştirildi.

ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Yapılan incelemeler sonucunda oyuncunun aracında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Dizide Nezih karakterini canlandıran Kaynarca, aramanın ardından polis eşliğinde emniyete götürüldü.

BİR HAFTA ARA VERİLDİ

Sette yaşanan gelişmeler nedeniyle çekim programının aksadığı ve yapım ekibinin çekimlere bir hafta ara verdiği öğrenildi.

Erdem Kaynarca, Beykoz’dan Halkalı Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Ünlü oyuncu, ifadesi, saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.