Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi: Arabada eşi de varmış

TRT 1 ekranlarında yayımlanan “Evlilik Güzeldir” dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Uğur Akay, eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi.

Ünlü oyuncunun ölümden döndüğü kazayı Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan duyururken, Akay sosyal medya hesabından sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Akay'ın dizinin oyuncu kadrosunda bulunduğu bilgisi TRT tarafından yayımlanan kadro listelerinde de yer alırken, üzücü olaya ilişkin ilk paylaşım gazeteci Sinan Burhan’dan geldi. Burhan, sosyal medya hesabından “TRT 1 ‘Evlilik Güzeldir’ dizi oyuncusu Uğur Akay trafik kazası yaptı. Ölümden döndü. Geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

UĞUR AKAY'DAN İLK AÇIKLAMA: "İKİMİZ DE İYİYİZ"

Geçirdiği tehlikeli kazanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ve sevenlerine seslenen Uğur Akay, eşinin de araçta bulunduğunu belirterek "Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Arayan, soran, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz." dedi.