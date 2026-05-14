Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Ünlü oyuncu eşini tehdit etti iddiası! "Yaptıklarının bedelini ödetmezsem..."

Ünlü oyuncu eşini tehdit etti iddiası! "Yaptıklarının bedelini ödetmezsem..."

Ünlü oyuncu Umut Oğuz hakkında eşi Sevilay Tilda Oğuz tarafından suç duyurusunda bulunuldu. İddiaya göre Oğuz, eşine "Yaptıklarının bedelini ödetmezsem bana da Umut demesinler" diyerek tehditte bulundu.

Ünlü oyuncu eşini tehdit etti iddiası! "Yaptıklarının bedelini ödetmezsem..."

Adanalı'da canlandırdığı Fiko karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Umut Oğuz ile 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Sevilay Tilda Oğuz arasında yaşanan gerilim yeni bir boyut kazandı.

Eşi tarafından tehdit edildiğini iddia eden Sevilay Tilda Oğuz, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü oyuncu eşini tehdit etti iddiası! "Yaptıklarının bedelini ödetmezsem..." - Resim : 1

OKULDA TEHDİT ETTİ İDDİASI

Hürriyet'in haberine göre, çocuğunu almak için okula giden Umut Oğuz'un, eşini "Bu yaptıklarının bedelini ödetmezsem bana da Umut demesinler" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.

Ünlü oyuncu eşini tehdit etti iddiası! "Yaptıklarının bedelini ödetmezsem..." - Resim : 2

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in viral dansına Hülya Avşar da dayanamadıSerenay Sarıkaya ve Mert Demir’in viral dansına Hülya Avşar da dayanamadı

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTI

Ünlü oyuncunun daha önce de tehditlerde bulunduğunu öne süren Sevilay Tilda Oğuz, hukuki süreci başlattığını açıkladı.

En çok Adanalı dizisi ile tanınan Umut Oğuz, Kertenkele, Bahtiyar Ölmez ve Emret Komutanım gibi dizilerde de rol almıştı.

Ünlü oyuncu eşini tehdit etti iddiası! "Yaptıklarının bedelini ödetmezsem..." - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Boşanma Tehdit Dava
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro