Ünlü oyuncu eşini tehdit etti iddiası! "Yaptıklarının bedelini ödetmezsem..."

Adanalı'da canlandırdığı Fiko karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Umut Oğuz ile 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Sevilay Tilda Oğuz arasında yaşanan gerilim yeni bir boyut kazandı.

Eşi tarafından tehdit edildiğini iddia eden Sevilay Tilda Oğuz, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

OKULDA TEHDİT ETTİ İDDİASI

Hürriyet'in haberine göre, çocuğunu almak için okula giden Umut Oğuz'un, eşini "Bu yaptıklarının bedelini ödetmezsem bana da Umut demesinler" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTI

Ünlü oyuncunun daha önce de tehditlerde bulunduğunu öne süren Sevilay Tilda Oğuz, hukuki süreci başlattığını açıkladı.

En çok Adanalı dizisi ile tanınan Umut Oğuz, Kertenkele, Bahtiyar Ölmez ve Emret Komutanım gibi dizilerde de rol almıştı.