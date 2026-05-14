Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in viral dansına Hülya Avşar da dayanamadı

Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin yeni sezon gösterimi için özel bir gece düzenlenmişti.

Geceden paylaşılan görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Çiftin, Mert Demir’in “Gözlerime Bak” şarkısı eşliğinde birbirlerinin gözlerinin içine bakarak dans ettiği anlar viral oldu.

HÜLYA AVŞAR’DAN TAKLİT

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Hülya Avşar, bir magazin muhabiriyle birlikte kamera karşısına geçerek ünlü çiftin dansını taklit etti. Avşar’ın eğlenceli paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"SERENAY, MERT KUSURA BAKMAYIN"

Taklit videosunda esprili tavırlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar, “Serenay, Mert kusura bakmayın dayanamadım” dedi.