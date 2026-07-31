Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: 17 film arasından seçildi

Oscar’da ülkemizi temsil edecek film açıklandı. Sinema sektörü meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Türkiye Oscar Seçim Komitesi, 99. Akademi Ödülleri’nin “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Türkiye'nin adayını belirlemek amacıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 17 filmin ele alındığı bu toplantıda, yönetmenliğini Tunç Davut’un üstlendiği “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi” filmi oy çokluğuyla Türkiye’nin adayı seçildi.

Başrolleri Ali İpin (Refik), Feyyaz Duman (İhsan) ve Selen Kurtaran (Nalan) paylaşırken; Dilan Düzgüner, Ceren Taşçı, Ahmed Esmer, Baran Can Eraslan, Nasreddin Meshed ve Ahmet el-Ali gibi isimler de filmde yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Filmin konusu ise şöyle: Emekli mühendis Refik, Suriyeli bakıcısı Nesrin’e iki çocuğuyla Avrupa’ya kaçabilmesi için belli bir miktar para verir. Kurban Bayramı’nda ailesiyle bir araya gelmeye hazırlanırken Nesrin çocuklarını bırakıp birden yok olur. Öte yandan batmış bir süt ürünleri tüccarı olan oğlu İhsan, hayvan çiftliği kurmak amacıyla babası Refik’ten maddi destek almaya uğraşır. İstanbul’daki akademik hayatını geride bırakıp Almanya’ya yerleşmeyi planlayan Refik’in kızı Nalan ise uzun bir aranın ardından bayram vesilesiyle baba evine döner.