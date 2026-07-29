Oscar'lı yıldız hakkında 4 kadından cinsel saldırı suçlaması! 'Hollywood’un karanlık sırrı'

Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu ve Thirty Seconds to Mars grubunun solisti Jared Leto, BBC'nin hazırladığı belgeselde ortaya atılan cinsel saldırı ve istismar iddialarıyla gündemde. Dört kadın, ünlü oyuncunun kendilerine yönelik cinsel saldırı, tehdit ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürerken, iddiaların bazılarının kadınlar henüz reşit değilken yaşandığı öne sürüldü.

BBC'nin "Jared Leto: Hollywood'un Karanlık Sırrı" adlı belgeselinde konuşan kadınlar, yıllardır kamuoyuna yansımayan iddialarını ilk kez anlattı.

Kadınlardan biri, 2002 yılında 17 yaşındayken Las Vegas'ta bir motelde Jared Leto'nun cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Bir başka kadın ise 2013 yılında, 19 yaşındayken Londra'daki bir otel odasında Leto tarafından cinsel saldırıyla tehdit edildiğini öne sürdü.

Belgeselde yer alan bir diğer kadın, 17 yaşındayken California'da Jared Leto ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. California yasalarında cinsel rıza yaşının 18 olması nedeniyle, söz konusu iddianın yasal olarak tecavüz kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.

Dördüncü kadın ise 16 yaşındayken Leto'nun kendisini telefonla aradığını, cinsel içerikli sorular yönelttiğini ve cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu ileri sürdü. BBC, kadına gönderildiği belirtilen bir gizlilik sözleşmesini incelediğini, ancak sözleşmenin imzalanmadığını aktardı.

ESKİ ÇALIŞANLARI DA KONUŞTU

Toplam 10 kadının konuştuğu belgeselde, Thirty Seconds to Mars grubunda daha önce görev yapan iki eski çalışan da açıklamalarda bulundu. Eski ekip üyeleri, Jared Leto'nun genç kadınlarla kurduğu ilişkilerin ekip içinde rahatsızlık yarattığını iddia etti. Çalışanlardan biri, konserlere davet edilen bazı genç kadınların kulis ve soyunma odalarına götürüldüğünü öne sürdü.

BBC, belgeselde yer alan iddiaları desteklemek amacıyla bazı tanıklarla görüştüğünü, mesajlar ve fotoğraflar gibi çeşitli materyalleri de incelediğini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE BENZER SUÇLAMALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Jared Leto hakkında geçmişte de benzer iddialar ortaya atılmıştı. Geçen yıl yayımlanan bir haberde birçok kadın, ünlü oyuncuyu cinsel açıdan uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlamıştı. BBC'nin derlediği bilgilere göre ise internette Leto'nun kadınlara yönelik davranışlarına ilişkin 120'den fazla iddia bulunuyor.

54 yaşındaki oyuncu, daha önce gündeme gelen tüm suçlamaları reddetmişti. Sürece ilişkin yeni iddialar hakkında ise henüz kamuoyuna yapılmış yeni bir açıklama bulunmuyor.