Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ardından eşi Engin Polat'a ait Instagram hesabına da erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Dilan Polat'ın kendi Instagram hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından paylaşımlarını ve çeşitli ticari içeriklerini eşi Engin Polat'ın Instagram hesabı üzerinden sürdürmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuruda bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bakanlığın talebini değerlendiren Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Engin Polat'a ait Instagram hesabına da erişim engeli uygulanmasına hükmetti.

BTK'YA RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Mahkeme kararının uygulanabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Kararın, teknik sürecin yürütülmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildiği ve erişim engelinin uygulanmasına yönelik işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Başvurunun ardından Engin Polat'ın hesabı Türkiye'de erişime engellendi.

Mahkeme kararının, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alındığı bildirildi. Kararda, "kamusal düzenin korunması" ve "suç işlenmesinin önlenmesi" gerekçelerine yer verildi.