Sosyete bunu konuşuyor! 50 yaşına girdi diye 25 milyon harcadı Sabancı'yı geride bıraktı

İş insanı Emre Uğurlu, 50. yaşını Kapadokya'da düzenlediği görkemli organizasyonla kutladı. 25 milyon liraya mal olduğu konuşulan kutlama, lüks detaylarıyla sosyetenin gündemine oturdu.

Davetin, son dönemde çok konuşulan Çiğdem Sabancı'nın doğum günü organizasyonunu bile gölgede bıraktığı belirtildi.

130 KİŞİYİ ÖZEL UÇAKLA KAPADOKYA'YA TAŞIDI

Hafta sonu gerçekleşen organizasyon için 130 davetli özel uçakla Kapadokya'ya götürüldü. Misafirler için bölgedeki bir otel kapatılırken, iki gece üç gün süren program boyunca birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi.

Peribacalarının ortasına özel bir sahne kurdurulan doğum gününde, Emre Uğurlu'nun çok sevdiği Fransız bir müzik grubu sahne aldı.

BALON TURUNDAN RAFTİNGE

Davetliler için gündüz saatlerinde balon turu, cip safari, at safari, rafting, çömlek yapımı ve ebru atölyeleri gibi birçok etkinlik organize edildi.

KUTLAMANIN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Sabah'ın haberine göre, sosyetede en çok konuşulan konu ise organizasyonun maliyeti oldu. Özel uçak, konaklama, sahne kurulumu, yurt dışından getirilen müzik grubu ve düzenlenen aktivitelerle birlikte kutlamanın 25 milyon liraya mal olduğu iddia edildi.

FİZİKSEL DEĞİŞİMİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Emre Uğurlu'nun yalnızca doğum günü kutlaması değil, son dönemdeki fiziksel değişimi de davetlilerin dikkatinden kaçmadı. Uğurlu ile eşi Billur Uğurlu'nun zayıflama iğnesiyle fit bir görünüme kavuştuğu görüldü.

Kapadokya'daki doğum günü organizasyonu, yine orada yeni yaşını kutlayan Çiğdem Sabancı'nın doğum günü kutlamasını da geride bırakarak son günlerin en çok konuşulan sosyete etkinlikleri arasındaki yerini aldı.