Elçin Sangu AHBAP soruşturmasında ifade vermek için adliyede!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Elçin Sangu da ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Güvenlik noktasından geçen Sangu daha sonra savcılık katına çıktı. Gazetecilerin soruları üzerine ise "Söyleyeceklerimi içeride savcı beye söyleyeceğim" diyerek yanıt verdi.

AHBAP soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye gelen oyuncu Elçin Sangu:



💬 "Söyleyeceklerimi içeride savcı beye söyleyeceğim"https://t.co/oxQRJHyDbO pic.twitter.com/f2gr2IIPYY — Halk TV (@halktvcomtr) July 28, 2026

GÜLBEN ERGEN DE TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Sabah saatlerinde adliyeye gelen Gülben Ergen ise 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Ergen girişte gazetecilere "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım " dedi.

AHBAP soruşturmasında Gülben Ergen ifade vermek için adliyeye geldi...



🗣️ "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım" https://t.co/3THY8KxEuY pic.twitter.com/6glhS7yZN5 — Halk TV (@halktvcomtr) July 28, 2026

Avukatı ise, "Konu malumunuz; üzücü bir durum. Müvekkilimin tanık olarak ifadesi alındı. Kendisi de derneğe bağış yapmak suretiyle mağduriyet yaşamış binlerce vatandaşımızdan biri. Yürütülen soruşturmaya destek olmak mahiyetinde birtakım sorulara cevap verdi. Görevimizi yerine getirdik" ifadelerini kullandı. (DHA)