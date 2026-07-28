Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Elçin Sangu AHBAP soruşturmasında ifade vermek için adliyede!

Elçin Sangu AHBAP soruşturmasında ifade vermek için adliyede!

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, AHBAP Derneği soruşturması kapsamında ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Elçin Sangu AHBAP soruşturmasında ifade vermek için adliyede!
Son Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Elçin Sangu da ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Güvenlik noktasından geçen Sangu daha sonra savcılık katına çıktı. Gazetecilerin soruları üzerine ise "Söyleyeceklerimi içeride savcı beye söyleyeceğim" diyerek yanıt verdi.

Elçin Sangu AHBAP soruşturmasında ifade vermek için adliyede! - Resim : 1

GÜLBEN ERGEN DE TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Sabah saatlerinde adliyeye gelen Gülben Ergen ise 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Ergen girişte gazetecilere "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım " dedi.

Gülben Ergen AHBAP soruşturmasında ifade verdi!Gülben Ergen AHBAP soruşturmasında ifade verdi!

Avukatı ise, "Konu malumunuz; üzücü bir durum. Müvekkilimin tanık olarak ifadesi alındı. Kendisi de derneğe bağış yapmak suretiyle mağduriyet yaşamış binlerce vatandaşımızdan biri. Yürütülen soruşturmaya destek olmak mahiyetinde birtakım sorulara cevap verdi. Görevimizi yerine getirdik" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Ahbap Soruşturma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro