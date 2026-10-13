Tupac Shakur cinayetinde tarihi karar: 30 yıl sonra cezası belli oldu!

Tupac Shakur'un Las Vegas'ta vurularak öldürülmesinin üzerinden 30 yıl geçtikten sonra, ikonik rap yıldızının cinayetini organize etmekten suçlu bulunan eski Southside Compton Crips çetesi lideri Duane "Keffe D" Davis, Salı günü 40 yıl ila ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

"BİR İNSANI AİLESİNDEN KOPARAMAZSINIZ, HELE Kİ O İNSAN TUPAC SHAKUR İSE"

Yargıç Carli Kierny kararı açıklarken "Bir insanı ailesinden koparamazsınız. Onun hayatını, tüm geleceğini elinden alıp öylece çekip gidemezsiniz. Hele ki o insan Tupac Shakur ise" ifadelerini kullandı ve "Dünya onu ve ölümünü asla unutmadı, Las Vegas da unutmadı. 30 yıl sürdü ama artık 7 Eylül 1996'da yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" sözleriyle cezayı duyurdu.

YILLARCA ÇÖZÜLEMEYEN DÜĞÜMÜ KENDİ KİTABI VE RÖPORTAJLARI ÇÖZDÜ

1996 yılında işlenen cinayet sonrasında silah hiçbir zaman bulunamadı, kolluk kuvvetleri çetelerin "sokak kurallarına" uyan ketum tanıklarla mücadele etti ve fiziksel deliller zamanla kayboldu. Ancak yıllar geçtikçe savcılar davayı Davis'in kendi sözleri üzerine kurdu.

Davis röportajlarında, belgesellerde, podcast'lerde açıkça konuştu ve 2019 tarihli anı kitabında "Asıl gerçeği biliyorum" diye yazdı. Savcılar, bu kitap yazma kararının polisle daha hafif ceza karşılığında yaptığı anlaşmayı fiilen geçersiz kıldığını belirtti. Yargıç Kierny de Davis'in anılarındaki ve polis sorgularındaki ifadelerinin delil kabul edilmesine karar verdi.

"CAMI İNDİRDİ VE ATEŞ ETTİ"

Savcılar Davis'in tetiği çeken kişi olduğunu iddia etmedi aksine çetenin üst düzey üyesi olarak Shakur'un ekibi ile yeğeni Orlando Anderson arasında MGM Grand'daki Mike Tyson maçı sonrası çıkan kavganın ardından intikam saldırısını organize ettiğini belirtti. Dövüş sonrası Shakur'u "avlamaya" çıkan ekip, onu siyah bir BMW'de buldu. Davis, 2008'de polise verdiği ifadede arka koltuktaki Deandre Smith'e silah verdiğini ve yeğeni Anderson'ın "camın üzerine eğildiğini, camı indirdiğini ve ateş ettiğini" belirtti. Vücuduna dört kurşun isabet eden Shakur, altı gün sonra 13 Eylül'de hayatını kaybetti.

CİNAYET SORGUSUNDA ŞOK İDDİA: 1 MİLYON DOLAR SÖZ VERDİ

Dava sürecinde hip-hop dünyasından birçok ünlü isim gündeme geldi. Davis polise verdiği ifadede, Sean “Diddy” Combs'un Shakur ve Suge Knight'ı öldürmesi karşılığında kendisine bir milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini ancak Shakur'un ölümünden sonra ödeme yapmadığını öne sürdü. Başka suçlardan hapiste olan Combs ise CNN'e yaptığı açıklamada iddiaları reddederek "Davis kendi iddialarını reddetti ve bu açıklamaları şöhret ve tanınmışlık kazanmak için yaptığını ve doğru olmadığını savundu" dedi. Knight ise güvenilir bulunmadığı gerekçesiyle ifade vermedi.

ACILI AİLEDEN YÜREK BURKAN SÖZLER: 30 YIL BOYUNCA KORUMASIZ KALDIM

Karar öncesinde konuşan Shakur'un kız kardeşi Sekyiwa Shakur, "Kardeşim bir ikon olarak doğdu. Bir efsane olarak doğdu" diyerek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Tupac'ın kaybı, uzun bir süre boyunca tüm ailemi duygusal ve zihinsel olarak felç etti. İki çocuğum da benim kederim içinde büyüdü. Hayat arkadaşım olacaktı. 30 yıl boyunca korumasız kaldım."

Üvey kardeşi Maurice 'Mopreme' Shakur ise "Pac’in hiç çocuğu olmadı. Pac, yeğenlerinin ve kuzenlerinin büyüdüğünü göremedi ve Pac’in yargılanma şansı da olmadı. Pac’in aldığı tek şey ölüm cezasıydı" dedi.

POLİS SORGU ODASINDAKİ İTİRAF: DİĞERİNİ BİZ YAPTIK

2008 yılında Los Angeles polisinin Notorious B.I.G. (Christopher Wallace) cinayetini araştırırken sorguladığı Davis, Wallace cinayetiyle ilgileri olmadığını belirterek "Hayır, bununla hiçbir ilgimiz yoktu" ve "Diğerini yaptık" sözleriyle müfettişleri şok ederek Tupac cinayetini itiraf etmişti.

CNN'in haberine göre, Davis'in "Bu hikayeyi hiç kimseye anlatmadım" demesi üzerine bir polis memuru "İçini dökmek ne kadar iyi hissettiriyor, değil mi?" karşılığını vermiş, diğer polis ise şakayla karışık bir gün kitap yazabileceğini söylemişti. Davis, açıklanan bu kararla Tupac Shakur cinayetinden mahkum edilen ilk ve tek kişi oldu.