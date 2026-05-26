TRT'nin 15 Temmuz dizisine bir ünlü oyuncu daha! Hakan Fidan'ı canlandıracak

Erkan Petekkaya ve Yavuz Bingöl'ün kadrosunda yer aldığı TRT'nin 15 Temmuz konulu dizisinde, Hakan Fidan'ı canlandıracak oyuncu belli oldu.

TRT 1’de ekrana gelecek olan 15 Temmuz konulu “Asırlık Gece” dizisinin çekimleri geçen cuma Ankara’da başladı.

Dizide Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı canlandıracak oyuncuya karar verildi. Fidan'a ünlü oyuncu Murat Aygen'in hayat vereceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 15 bölümden oluşan dizide Erkan Petekkaya ve Yavuz Bingöl'ün de yer alacağı açıklanmıştı.

ERKAN PETEKKAYA VE YAVUZ BİNGÖL DE VAR

Dizide Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak’ı Erkan Petekkaya'nın, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ü ise Yavuz Bingöl'ün canlandıracağı ifade edildi.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu'nun oturduğu belirtildi. Dizinin yayın hayatının ne zaman başlayacağı bilinmezken, oyuncu kadrosuna eklemelerin süreceği öğrenildi.

