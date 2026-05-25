Erkan Petekkaya'dan sonra Yavuz Bingöl de 15 Temmuz dizisinde rolü kaptı
TRT'nin 15 Temmuz konulu dizisi Asırlık Gece'nin kadrosuna Erkan Petekkaya'dan sonra geçtiğimiz günlerde AKP Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl de dahil oldu.
Oyuncu Erkan Petekkaya, CHP yönetimine yönelik yaptığı sert ve hakaret içerikli paylaşımın
ardından TRT’nin 15 Temmuz'u konu alan dizisi Asırlık Gece'nin kadrosuna girmişti.
Petekkaya'dan sonra diziye geçtiğimiz günlerde AKP Grup Toplantısı'nda görüntülenen Yavuz Bingöl'ün de katıldığı öğrenildi.
FETÖ FİRARİSİ ADİL ÖKSÜZ'E HAYAT VERECEK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1’in 15 bölümden oluşan 15 Temmuz konulu dizisinde Yavuz Bingöl, FETÖ firarisi Adil Öksüz'e hayat verecek.
Bingöl ayrıca TRT tabii’nin Engin Altan Düzyatan’lı “Espiyonaj” isimli dizisinde de istihbarat başkanını oynayacak.
Çekimleri geçen cuma başlayan dizide Erkan Petekkaya ise Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak’ı canlandıracak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi