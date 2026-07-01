Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu Travis Kelce'nin evlilik hazırlıkları magazin gündemine damga vurdu. ABD basınına yansıyan iddialara göre ünlü çift, bu hafta sonu New York'taki Madison Square Garden'da milyonlarca dolarlık görkemli bir düğünle dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Yaklaşık bin davetlinin katılmasının beklendiği organizasyonun maliyetinin ise 20 milyon dolara kadar çıkabileceği öne sürüldü.

CNN'e konuşan kaynaklara göre, Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğünü kapsamında Madison Square Garden'da iki ayrı organizasyon planlandı. Buna göre perşembe akşamı düğün provası yapılacak, ertesi gün ise yaklaşık bin davetlinin katılacağı büyük bir kutlama gerçekleştirilecek.

DÜĞÜNÜN MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Lüks düğün organizatörlerinin değerlendirmelerine göre, Madison Square Garden gibi dev bir mekanda düzenlenecek organizasyonun toplam maliyeti 20 milyon dolara kadar çıkabilir.

Daha önce Ambani ailesi ile Ivanka Trump gibi isimlerin düğünlerinde görev alan etkinlik tasarımcısı Ira Levy, böylesine büyük organizasyonlarda yalnızca ışık ve ses sisteminin maliyetinin 650 bin dolardan başlayıp 1 milyon dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

ÇİÇEK VE DEKORASYONA SERVET HARCANACAK

Özellikle dekorasyonun organizasyonun en pahalı kalemlerinden biri olacağı ifade edildi. Çiçek ve dekorasyona 500 bin dolara kadar harcama yapıldığını, ancak Madison Square Garden'ın büyüklüğü göz önüne alındığında Taylor Swift'in düğününde bu fiyatın rahatlıkla 1 milyon doların üzerine çıkabileceği dile getirildi.