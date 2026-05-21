Tarkan'dan imalı paylaşım! 'Bir palyaçoyu...'

Megastar Tarkan ile ünlü şarkıcı Emre Kaya arasında başlayan “bestecilik” tartışması sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Emre Kaya’nın Tarkan’ın besteci olmadığı yönündeki açıklamaları büyük yankı uyandırırken, Megastar’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı manidar paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bir palyaçoyu, palyaçoluk yapmakla sorumlu tutup durma. Kendine, ‘Neden bir sirke gidip duruyorsun?’ diye sor. Güzel söz.”

Ünlü şarkıcının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşımın Emre Kaya’ya gönderme olduğu yorumları yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Tartışmanın fitilini Emre Kaya’nın katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ateşledi. Kaya, “Bestecilik başka bir durum, şarkı yazmak başka bir durum” diyerek Tarkan’ın besteci olmadığını öne sürmüştü.

Açıklamaların ardından içerik üreticisi Faruk Teymur sosyal medya hesabından Tarkan’a destek veren bir paylaşım yaptı. Teymur, Megastar’ın “Kuzu Kuzu” ve “Ölürüm Sana” gibi hit eserlerini hatırlatarak “Tarkan’a nasıl besteci değil denir?” ifadelerini kullandı.

Tarkan da bu paylaşımı yanıtsız bırakmamış ve "Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti ne yalan söyleyeyim." yorumunda bulunmuştu.