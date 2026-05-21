Ahu Tuğba’nın kızı annesinden kalan serveti açıkladı!

Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024’te ABD’nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybetmişti. Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren kızı Anjelik Calvin, İstanbul’da katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Annesinin vefatından sonra Amerika’daki eve girmekte zorlandığını söyleyen Anjelik Calvin, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Amerika’daki evde psikolojik travma atlattım. Otelde kaldım. Babam 20-30 bin doların üstünde harcamıştır herhalde. Eve girdiğimde fareler basmıştı. ‘Acaba lanetlendi mi ev?’ diye düşündüm. Bütün binayı basmış meğersem. Bir de annemin öldüğü yatakta karşımda durunca kanlı yastığı vesaire hepsini saklamışım. O yüzden büyük bir meblağ para gitti orada.”

"BEŞ KİŞİYE ÖMÜR BOYU YETER"

Calvin, annesine ait bazı özel eşyaların da çalındığını söyledi. "Annemden geriye bir düşmanları kaldı, bir de koskoca bir miras kaldı" diyen Calvin, "ne kadar miras kaldı?" sorusuna ise "Miktar söylemem ama beş kişiye ömür boyu yeter." dedi.

Kendisi için maneviyatın daha önemli olduğunu söyleyen Anjelik Calvin, sözlerini şöyle tamamladı:

"O kadar ölümü gördükten sonra annemin cansız bedeni, o kadar anlamı yok ki. Keşke çadırda yatsam da bugün o kadar villam, evim olmasa da, annem yanımda olsa."