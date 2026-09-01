Taburcu olan Cem Yılmaz'dan ilk fotoğraf!

Geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyo yapılan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde 48 saatlik takip sürecini tamamladı.

Yılmaz, ilaçları da düzenlendikten sonra dün saat 19.30'da hastaneden taburcu edildi.

Hastaneden taburcu edilen ünlü komedyenden ilk fotoğraf geldi. Yılmaz, ailesiyle bir araya geldiği kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü komedyene sevenlerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

NE OLMUŞTU?

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmişti.

Anjiyo laboratuvarına alınan Yılmaz'a burada Prof. Dr. Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılmıştı.