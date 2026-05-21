Son Dakika | Kadir İnanır entübe edildi
Son dakika... Hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Çok riskli bir durum ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Jülide Kural, "Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü" dedi.
Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki usta sanatçıya zatürre teşhisi konulmuştu.
Yoğun bakımda tedavisi süren usta sanatçı bugün entübe edildi. Hürriyet'in haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, çok riskli bir durum ile karşı karşıya olduklarını söyledi.
"AKCİĞERDE ZATÜRRENİN ALTINDA BİR TÜMÖR GÖRÜLDÜ"
Jülide Kural, şu ifadeleri kullandı:
"Maalasef Kadir entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi