Kanserle mücadele eden ünlü sunucudan yeni açıklama!
7 aydır rektum kanseriyle mücadele eden ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki gün sonra hastaneden çıkacağını açıkladı.
Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, rektum kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.
Yaklaşık 7 aydır kanserle mücadele eden Vahapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımında sağlık durumuna ilişkin yeni bilgileri takipçileriyle paylaştı.
"İKİ GÜNE EVDEYİM"
İki gün sonra hastaneden çıkacağını açıklayan ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı:
"Şükretmek ve uyanış. Hep söylerim bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin, öğretini alarak akışla ilerlemek iyidir… Daha farkında, daha güçlü, daha sevecen, daha mutlu, daha - adı gibi - Queen Ece. Sağlık hastane süreci bitiyor; iki güne evdeyim. Bu kareler pencereden yansıyan güzel ışıkla çekilmiş selfieler ve AI ile motivasyon. Sıvı beslendiğim için detoks gibi de oldu; cildim gözüm yine parladı. Her şey yoluna girdi şükür."
