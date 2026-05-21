Kanserle mücadele eden ünlü sunucudan yeni açıklama!

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, rektum kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

Yaklaşık 7 aydır kanserle mücadele eden Vahapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımında sağlık durumuna ilişkin yeni bilgileri takipçileriyle paylaştı.

İki gün sonra hastaneden çıkacağını açıklayan ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı:

"Şükretmek ve uyanış. Hep söylerim bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin, öğretini alarak akışla ilerlemek iyidir… Daha farkında, daha güçlü, daha sevecen, daha mutlu, daha - adı gibi - Queen Ece. Sağlık hastane süreci bitiyor; iki güne evdeyim. Bu kareler pencereden yansıyan güzel ışıkla çekilmiş selfieler ve AI ile motivasyon. Sıvı beslendiğim için detoks gibi de oldu; cildim gözüm yine parladı. Her şey yoluna girdi şükür."