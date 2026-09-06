Serhat Kılıç'a meslektaşı Sinan Albayrak'tan duygulandıran veda: Gafil Gezme Şaşkın

İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç’ın acı haberi sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Yaşanan vefatın ardından ünlü oyuncu Sinan Albayrak, eski rol arkadaşı Serhat Kılıç için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu ve meslektaşına "Gideni güzel anmak gerek..." diyerek veda etti.

SET HAZIRLIĞI SIRASINDAKİ ANLARI PAYLAŞTI

"GİDENİ GÜZEL ANMAK GEREK"

Duygulandıran videoya bir mesaj ekleyen Sinan Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gafil gezme şaşkın dünya kadar malın olsa ne fayda... Gideni güzel anmak, hata aramamak, hayırla anıp dua ile yolculamak gerek. Çok güzel bir insanı ahirete yolcu ettik."