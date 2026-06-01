Serenay Sarıkaya’lı filme bir ünlü isim daha! İmzalar atıldı
Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı “Sevdiğim İnsanlar” filmi için bir ünlü isimle daha el sıkışıldı. Usta oyuncu Menderes Samancılar, Ege'de çekilecek film için imzayı attı.
Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer alacağı bağımsız sinema filmi “Sevdiğim İnsanlar” kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sarıkaya'nın jüri üyesi olduğu Adana Film Festivali sırasında tanıştığı ödüllü yönetmen Doğuş Algün’ün imza attığı filme Menderes Samancılar katıldı.
Samancılar, filmde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Azra’nın babasına hayat verecek.
KASIM AYINDA SETE ÇIKILACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Sevdiğim İnsanlar” filminin çekimlerine ise kasım ayında başlanacak. Ege bölgesinde çekilecek yapım, uzun yıllar sonra kasabasına geri dönen Azra’nın geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor.
Oyuncu görüşmelerinin devam ettiği ve kadronun önümüzdeki günlerde daha da genişleyeceği öğrenildi.
Sevdiğim İnsanlar, kasım ayında başlayacak çekimlerin bitmesinin ardından ise festival yolculuğuna çıkacak.