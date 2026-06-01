2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın mahkemelik oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aydın'ın 10 yıl hapsi istendi.

Olay, Necmettin D. isimli kişinin geçtiğimiz yıl ekim ayında adına başlatılan icra takibiyle ortaya çıktı. Takibe konu olan senetteki imzanın kendisine ait olmadığını fark eden Necmettin D., durumu yargıya taşıyarak Muhammet Aydın’dan şikayetçi oldu.

AYDIN’DAN SUÇLAMALARA RET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Muhammet Aydın ise suçlamaları kabul etmedi. Aydın, müştekiye hazır işletme devrettiğini ve karşılığında çek aldığını, ancak ödemelerin yapılmaması üzerine icra takibi başlattığını öne sürdü.

Sabah'ın haberine göre, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda, senetteki imza ve yazıların Necmettin D.’ye ait olmadığı tespit edildi.

10 YIL HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Muhammet Aydın hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 10 yıl hapis cezası istendi.