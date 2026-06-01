Manifest'ten dev sürpriz! Londra konseri için tarih verildi
Hit şarkılarıyla müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Manifest grubu, sahne performansını Londra'ya taşıyor. Grubun sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Manifest 16 Ekim'de Wembley'de sahne alacak.
Türkiye’nin müzik listelerinde zirvede yer alan ve son dönemde yakaladığı çıkışla adından sıkça söz ettiren pop grubu Manifest, hayranlarını heyecanlandıran bir duyuruya imza attı.
6 kadından oluşan başarılı grup, kariyerinin ilk İngiltere konserini vermeye hazırlandıklarını açıkladı.
16 EKİM'DE LONDRA'DA SAHNE ALACAKLAR
Manifest’in İngiltere’deki adresi, dünya yıldızlarının sahne aldığı Londra’nın en prestijli mekanlarından biri olan OVO Arena Wembley olacak. Grubun uluslararası arenada sahneye çıkacağı bu konser, 16 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek.
OVO Arena Wembley'in sosyal medya hesabından da duyuru yapılırken, Manifest için "Türkiye’nin en hızlı yükselen pop gruplarından biri, 16 Ekim 2026’da OVO Arena Wembley’de ilk İngiltere konserini duyurdu" ifadelerine yer verildi.
