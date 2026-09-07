Son dönemde YouTube’da yayınlanan “Bacıların Bacısı” programıyla gündeme gelen Seda Sayan, bu kez reklam anlaşmalarıyla dikkat çekti. Sayan'ın dört farklı markayla yıllık reklam anlaşması yaptığı öğrenildi.

Seda Sayan, reklam dünyasında da adından söz ettiren bir anlaşma trafiğine imza attı. Sanatçının dört ayrı markayla yaptığı anlaşmaların her birinin 50 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre, Sayan’ın bu dört anlaşmadan elde edeceği toplam gelir ise 200 milyon TL olacak.

DİJİTAL DÜNYAYA AĞIRLIK VERDİ

Uzun yıllar televizyon ekranlarında program yapan Seda Sayan, son dönemde rotasını dijital platformlara çevirdi. YouTube’da yayınlanan “Bacıların Bacısı” programı kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Programın gördüğü ilginin ardından dijital içerik üretimine daha fazla ağırlık verme kararı alan Sayan’ın, kendisine gelen bazı televizyon projelerini ise şimdilik beklemeye aldığı öğrenildi.

YENİ PROGRAM HAZIRLIĞINDA

Seda Sayan’ın dijital platformlardaki çalışmalarını sürdürmeye hazırlandığı belirtildi. YouTube için yeni bir program hazırlığında olduğu öğrenilen Sayan'ın projesine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.