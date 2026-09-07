Galatasaray’ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, futbol kariyerinin yanı sıra gayrimenkul yatırımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce Göktürk’ten ev alan ünlü futbolcu bu kez 250 milyon liralık bir daire satın aldı.

Göktürk’te ailesiyle birlikte yaşayan İlkay Gündoğan’ın, İstanbul’un merkezine daha yakın bir bölgede yaşamaya karar verdiği belirtildi. Takvim'in haberine göre yıldız futbolcu, Zincirlikuyu’daki ünlü bir rezidanstan yaklaşık 250 milyon TL değerinde bir daire satın aldı.

Gündoğan’ın yeni ev tercihinde, ailesinin büyümesinin de etkili olduğu ifade edildi.

AİLE BÜYÜDÜ EV DEĞİŞTİ

İlkay Gündoğan, 2022 yılında İtalyan model ve sunucu Sara Arfaoui ile dünyaevine girmişti. Çiftin Kais ve Ella isimli iki çocuğunun ardından geçtiğimiz nisan ayında üçüncü çocukları Kian Leone dünyaya geldi.

Ailesi genişleyen Gündoğan’ın, daha merkezi bir konuma taşınmayı tercih ettiği öne sürüldü.