İlkay Gündoğan: Sorumluluğu herkes almalı

Süper Lig’de Gaziantep FK’yı konuk eden Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan İlkayu Gündoğan, sorumluluk almaları gerektiğini vurguladı.

İlkay Gündoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

Skor bizim için üzücü… Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın beklentileri var. Bizim beklentilerimiz de var; şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak. Bu sorumluluğu herkes almalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak ilk önce ben anlamalıyım.

“TEK ÇÖZÜM DAHA İYİ OLMAK”

Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor. Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek çözüm daha iyi olmak, daha iyi çalışmak ve bunun üzerine koymak. Seviyeyi yukarı çekersek daha iyi oluruz.

“HEPİMİZ PROFESYONELİZ ÖZRÜ YOK”

Bu seviyede futbol oynuyorsan, her 3-4 günde bir maç oynamaya fiziksel ve mental olarak hazır olman gerekir. Çaresi yok. Haftada bir maç ya da üç maç fark etmez. Hepimiz profesyoneliz, özrü yok. Nasıl kazanıldığını biliyoruz ve bunu kendimize, takım arkadaşlarımıza ve kulübümüze ispatlamalıyız.

“ÖZGÜVENLİ GİTMEK İSTİYORDUK”

Atletico Madrid maçına özgüvenli gitmek istiyorduk. Yeni bir maç olacak. Kendi stadımızda, taraftarlarımızla birlikte Liverpool maçındaki gibi özel bir akşam yaşamak istiyoruz. İnşallah en iyi performansımızı sergileyip iyi bir skor alırız. Bu taraftar, bu camia bunu hak ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.