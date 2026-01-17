Okan Buruk maç sonu açıkladı: Yarın başkanımızla görüşeceğiz

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Kupa şampiyonluğunu kaybeden sarı-kırmızılıların, ilk lig maçında da puan kaybı yaşaması taraftarları kızdırdı.

Galatasaraylı taraftarlar maç sonu yönetimi protesto ederken teknik direktör Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk’un sözleri şu şekilde:

Eksiklerimiz, milli takımda oyuncularımız, cezalılarımız var. Onlar dönünce daha iyi olacağımızı biliyoruz. Her oyuncunun iyi performansı, diğer arkadaşlarını da itecek. Bunu da biliyoruz. Çarşamba günü final niteliğinde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugün üzdüğümüz taraftarımızı o gün sevindireceğiz.

“EN ÇOK ÜZÜLEN BİZİZ”

Her şeyin farkındayız, ben de farkındayım. Taraftarımızı üzdüğümüzde en çok üzülen biziz.

“İSTER İSTEMEZ KAFA KARIŞIKLIĞI OLUYOR”

Kış transfer dönemi, oyuncuları takımlarından çıkarabilmek kolay olmuyor. Bazen oyuncular istiyor takımları bırakmıyor, bazen takım olumlu oluyor oyuncu bakmıyor. Türkiye Ligi'ne oyuncu getirmek kolay değil. Bazen genç oyuncularda bunu yaşıyoruz. İkna etmek süreç alıyor. Bu süreç içerisinde birçok oyuncuya yöneliyorsunuz. Opsiyonlar üstünden gidiyorsunuz. Hepsi olacak değil. Bizim dışımızda çok fazla isim çıkıyor, bizim ilgilenmediğimiz, görüşmediğimiz isimler de çıkıyor. Bu da ister istemez kafa karışıklığı oluyor. Bu profil mi, bu profil mi diye kafa karışıklığı oluyor.

“BAŞKANIMIZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Bu hafta önemli bir hafta. Şampiyonlar Ligi maçı, Karagümrük maçı, Manchester City maçı... En hızlı şekilde transferleri yetiştirmek istiyoruz. Ben de bir yandan maçları seyrederken bir yandan oyuncu seyrediyorum. Çok çaba sarf ediyoruz. Alacağız, bunu hep söylüyorum, alacağız. Bazen süreç oluyor. Olumlu sinyal alıyorsunuz oyuncudan ama o hafta maçta oynamış, iyi oynamış, sonra almanız zorlaşıyor. Böyle şanssızlıklar da oluyor. İyi oynayan oyuncuyu takımı verme niyetindeyse bile vermiyor. Tekrar başkanımızla bir araya geleceğiz yarın, daha yoğun daha geniş bir toplantı yapacağız ve süreci yöneteceğiz.

“OSIMHEN’İN AĞRISI VARDI”

Bugün Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Bugün üçüncülük maçında oynamayacağını, çok ihtiyaç olduğunda kullanabileceğini söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak.