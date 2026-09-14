Seda Sayan '200 milyon TL' sessizliğini bozdu!

Seda Sayan hakkında ortaya atılan 200 milyon TL'lik reklam anlaşması iddiasına açıklık getirdi.

Ünlü sanatçının 4 farklı markayla toplam 200 milyon TL değerinde dev bir reklam anlaşmasına imza attığı öne sürüldü. İddiaların sosyal medyada ve magazin sayfalarında geniş yankı bulmasının ardından gözler Seda Sayan'a çevrildi.

Sayan, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Muhabirlerin "200 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptığınız doğru mu?" sorusu üzerine konuşan ünlü sanatçı, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"KAZANIYORUM, VERGİMİ VERİYORUM AMA GERÇEKTEN ÇOK ABARTILI"

Seda Sayan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"'Yok alakası yok. Öyle 4 reklam falan da yok. O fiyatlarla gerçekten alakası yok. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz kazandığım zamanlar vergi rekortmeni olmuş bir isim olduğum için... Kazanıyorum, vergimi veriyorum ama gerçekten çok abartılı. Nerede?'"